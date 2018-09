Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis. Potrivit…

- Șase persoane, intre care patru copii, au fost ranite, luni seara, dupa ce o autoutilitara in care se aflau, condusa de un șofer baut, s-a rasturnat, in zona localitații Sipet, din județul Timiș. Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați, luni seara, in zona localitații Sipet, pentru a acorda…

- Un tanar care lucreaza ca șofer de TIR a devenit erou in Italia, dupa ce și-a riscat propria viața, dar și pe a colegului sau, care era in cabina cu el. In timp ce era pe A13, un cauciuc de la semiremorca mastodontului a explodat si tanarul sofer a pierdut controlul volanului. Decizia lui luata […]…

- Un politist de la IPJ Dâmbovita a murit, vineri dimineata, dupa ce motocicleta cu care mergea spre serviciu a fost lovita de un autoturism care circula pe contrasens, pe DN 71 Bucuresti – Târgoviste, în zona localitatii Ilfoveni.

- Accident grav pe DN71, in localitatea Mircea Voda din Dambovița! Un șofer a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat. In mașina se afla un tanar de 30 de ani din Valea Voievozilor care a fost gasit decedat. Tanarul și-a gasit sfarșitul la volanul unui Porsche, pe DN71, in Dambovița.…

- Accident cumplit, joi dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Baldana, in județul Dambovița. (Reduceri mari la jocuri PC) Un bicicilist a fost acroșat și aruncat la cațiva metri distanța de o mașina condusa de un barbat de 80 de ani. In urma impactului, șoferul a pierdut controlul mașinii și a…

- Polițiștii din Capitala sunt in alerta maxima! Un tanar a pierdut controlul volanului pe Splaiul Unirii și s-a oprit cu mașina intr-un atoturism parcat regulamentar. La momentul transmiterii acestei știri, bulevardul este blocat. Din primele informații, se pare ca barbatul care a provocat incidentul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita a desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru „Pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie pentru gestionarea unei situatii de urgenta generate de accident major pe caile de transport rutier…