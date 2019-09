Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, a intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de duminica – 8 septembrie, ora 15.44, la un accident rutier in care au fost implicate patru persoane. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea…

- Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri, pe DN 52, la iesirea din municipiul Alexandria spre Turnu Magurele, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma…

- Doi copii si doi adulti au fost raniti marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN14, in afara localitatii Copsa Mica, unde soferul unei masini s-a rasturnat in afara soselei, a anuntat Politia.

- Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului și a intrat in plin, in trei mașini parcate. Accidentul a avut loc miercuri dupa amiaza, iar doi oameni au fost transportați la spital. Soferul microbuzului pune accidentul pe seama unor probleme tehnice aparute la nivelul rotii din dreapta-fata. Accidentul…

- Un accident rutier s-a produs luni, pe raza localitații Ghirbom. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce o șoferița nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stanga și a intrat cu mașina intr-un autoturism care se afla in depașire. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iulie 2019, in jurul orei 09:25,…

- Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut, joi seara, intr-o intersectie din zona centrala a municipiului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.

- Un accident s-a petrecut pe DN 1, intre localitatile brasovene Ghimbav si Codlea. Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns miercuri la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Cele sase persoane au fost transportate la spital de doua echipaje ale SMURD si doua ambulante ale SAJ. Dintre victime,…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineata, pe Drumul National 38, intre localitatile Movilita si Topraisar. La fata locului, au intervenit doua echipaje SMURD B, un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD C.