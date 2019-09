Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, in timp ce alte doua sunt ranite dupa ce un barbat care conducea fara permis un autovehicul neinmatriculat s-a rastunat pe camp. Mașina a parasit carosabilul și s-a rastunat in apropiere de Medgidia.

- In aceasta noapte, in jurul orei 22.00, un barbat de 35 de ani a condus un autoturism pe strada Stefan Mihaileanu din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Alexandru Lapusneanu catre bulevardul Mamaia.La intersectia cu strada Calugareni nu a respectat semnificatia indicatorului Oprire, a patruns…

- Astazi, in jurul orei 3.30, politisti din cadrul Sectiei 4, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism, pe strada Eliberarii din municipiul Constanta. Intrucat conducatorul auto nu s a conformat la semnalele politistilor, acestia au procedat la urmarirea…

- Un barbat de 61 de ani, din Constanța, care in ianuarie 2016 a provocat un grav accident rutier, in urma caruia un tanar de doar 19 ani din Alba Iulia a decedat, a fost prins de polițiștii constanțeni și depus la Penitenciarul Poarta Alba. Barbatul are de executat o pedeapsa de 4 ani de inchisoare […]…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia.Se pare ca, in urma unui accident rutier produs pe strada Silozului, un pieton a fost ranit.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Un tanar din Medgidia s-a sinucis dandu-si foc in masina, sub podul de pe Autostrada Soarelui. El a postat inainte un video pe Facebook in care isi explica gestul. UPDATE ISU Constanta a oferit amanunte miercuri dimineata: „In urma unui apel primit la 112, ieri in jurul orei 17.00, am fost solicitati…

- Un accident de circulatie foarte grav s-a produs in noaptea de 25/26 iulie, pe Drumul National 1F, in urma caruia un tanar a fost ranit grav. Conducatorul autoturismului nu avea permis de conducere, iar alcooltestul a evidentiat o valoare pozitiva. In noaptea de 25 spre 26 iulie a.c., la ora 0.25, un…

