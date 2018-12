Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 17:00, pe DN 74, la ieșirea din Meteș spre Zlatna. Patru persoane au fost ranite dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala de stingere, doua ambulanțe SMURD și o ambulanța…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica pe șoseaua Gherla – Cluj, la ieșirea din Rascruci spre Jucu. Chiar inainte de miezul nopții, un șofer de 35 de ani din Bonțida, din cauza vitezei și a faptului ca era baut, intr-o curba a patruns pe contrasens,…

- Patru persoane, intre care si doi copii, de un an si de doi ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de catre un sofer...

- Un șofer beat a intrat, luni dimineața, cu mașina intr-un copac, in Constanta, apoi a lovit doua mașini parcate. Doi dintre pasagerii aflați in autoturism, precum și șoferul, au fost raniți, potrivit Mediafax. Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Constanta, un tanar…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce șoferul unei mașini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricoșat in parapeți, iar traficul pe DN21 este complet blocat. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…

- Politistii au efectuat in aceasta seara semnal de oprire unui auto care circula pe strada A.I.Cuza. Conducatorul auto, un tanar de 19 ani, din Malu Mare, nu a respectat semnalul si și-a continuat deplasarea pe strada Infrațirii, unde a intrat ...

- Un accident de circulație s-a petrecut pe Transrarau, in aceasta seara. Mașina in care se aflau cele patru victime s-a rasturnat in afara parții carosabile, la o distanța de nivel de cațiva metri.