Accident grav in Constanta, pe DN 36: mai multi raniti Coliziunea violenta dintre doua autoturisme, produsa pe raza statiunii constantene Neptun, a avut urmari grave. A fost o adevarata desfasurare de forte la fata locului, mai multe echipaje medicale de la Ambulanta si SMURD intervenind in ajutorul celor sase raniti, intre ei si copii. O femeie ar fi in coma si o alta persoana in stare […] Accident grav in Constanta, pe DN 36: mai multi raniti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini facute praf și șase oameni raniți. Acesta este bilanțul accidentului de la Neptun. În urma impactului devastator, o femeie a intrat în coma, un barbat se afla în stare critica, un barbat și o femeie au fost raniți ușor, iar doi copii de 8 și 12 ani au suferit traume minore.…

- Accident rutier grav in regiunea Harkov din Ucraina. Doi oameni au murit, iar trei au fost raniti dupa ce o masina s-a ciocnit violent cu o ambulanta.Victimele sunt soferul si pasagerul automobilului.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona Liceului Telecom. Un autoturism marca volkswagen Passat si un microbuz maxi taxi sunt implicate in eveniment.Doua ambulante, un SMURD si un echipaj de politie se afla la fata locului.Stire in curs de actualizare.…

- Un accident grav produs luni la orele pranzului s-a soldat cu ranirea a trei persoane, doua femei si un copil. Evenimentul rutier s-a produs pe DJ 203 K, in zona localitatii Bajani, comuna Vadu Pasii. O femeie insarcinata care se deplasa cu masina spre Buzau a smucit volanul speriata de un autoturism…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- O asistenta medicala a fost ranita marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce ambulanta in care se afla s-a ciocnit cu un autoturism. Ambulanta avea semnale sonore si luminoase pornite si se indrepta spre o pacienta. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean…

- O asistenta medicala a fost ranita marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce ambulanta in care se afla s-a ciocnit cu un autoturism. Ambulanta avea semnale sonore si luminoase pornite si se indrepta spre o pacienta.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe Soseaua Constantei din comuna Cumpana, judetul Constanta. Din primele informatii, o ambulanta SAJ este implicata in eveniment.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G. Duca din municipiul Constanta. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ se afla la fata locului.In urma evenimentului, un copil de doi ani, speriat, a fost preluat de ambulanta pentru investigatii suplimentare.Politia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini, una ce apartine unei firme de paza din Constanta si una ce apartine…

- Un accident rutier a avut loc in cursul acestei dupa amiezi, in localitatea Techirghiol, judetul Constanta. Conform SAJ Constanta, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului.Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 martie, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…

- Zeci de jurnalisti constanteni au lasat, astazi, pret de cateva ore, munca de teren si au pus mana pe arme. Reporteri, fotoreporteri si operatori video au luat parte la „Cupa Presei la Tir”, unde si-au testat abilitatile de tragatori la tinta. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Politiei Romane.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Accident rutier grav in Filipine. Cel puțin 19 oameni au murit, iar alți 17 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie.Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt internate in stare grava.

- Cinci persoane au fost ranite luni, intr-un accident rutier pe DN 2A, in apropiere de localitatea Andrasesti. Politistii ialomiteni au intocmit dosar penal pentru vatamare coprorala din culpa.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Alertati telefonic, prin numarul unic de urgenta, salvatorii prahoveni au intervenit la locul unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza, pe drumul national 1. Nu mai putin de trei masini au intrat in coliziune, pe raza statiunii Busteni, iar din cate anunta presa locala, sase persoane au fost…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Ambulanta implicata intr-un accident, la Iași, luni dimineața. In urma impactului, asistenta care se afla in ambulanta a fost ranita. Din fericire, pacientul aflat in stare grava, in ambulanța nu a fost ranit. O ambulanta care transporta un bolnav de cancer a derapat si a lovit un alt autoturism. Un…

- O femei, aflata la volanul unei autoturism, și doi copii, in varsta de 3 și 5 ani, au fost grav raniți dupa ce șoferița a derapat și s-a izbit de un copac de pe marginea DN 38, Agigea- Negru Voda, in localitatea Movilița. Unul dintre copii este in coma.

- Interventie contra cronometru in Calarasi pentru salvarea unui bebelus aflat in stare febrila. Ambulanta care trebuia sa ii acorde micutului primul ajutor a ramas inzapezita. Salvatorii au intervenit cu o autosenilata. La Constanta un bebelus de 3 luni cu febra puternica si un copil de 3 ani…

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Din primele informatii un tir s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Traficul este oprit…

- Miercuri, 21 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Eforie au identificat un barbat, in varsta de 38 de ani, din localitatea Florești, județul Cluj, urmarit național, pe numele caruia Judecatoria Cluj-Napoca a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 3 luni inchisoare, pentru…

- Un accident grav s-a produs, miercuri dupa-masa, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism Audi condus cu viteza pe sensul de coborare a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un Logan care circula regulamentar pe sensul de urcare. In urma impactului, trei persoane au fost ranite grav.…

- Pompierii Garzii Balș, cu o autospeciala complexa pentru intervenție și descarcerare și un echipaj SMURD și doua echipaje de la Serviciul de Ambulanța, au intervenit la un accident rutier produs miercuri seara la ieșirea din Balș spre Craiova, pe Drumul ...

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, județul Alba, nu a pastrat o…

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Un pieton a fost ranit grav in urma unui accident care a avut loc sambata pe DN 66, pe raza municipiului Petrosani, barbatul de 58 de ani fiind lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si a acrosat o ambulanta ce transporta un pacient la spital, scrie AGERPRES.Citeste…

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News. Locomotiva si cateva vagoane…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- O teava de apa calda care s-a spart a curmat viata unui angajat al RADET-ului si a trimis pe un pat de spital, cu arsuri pe circa 80% din corp, un coleg al celui dintai. Cei doi barbati se aflau deunazi pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Complexului Leu, unde intervenisera pentru a face lucrari. […]…

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- O bomba foarte puternica care fusese ascunsa intr o ambulanta a explodat la un punct de control aflat in apropierea cartierului cu institutii de stat si ambasade, din Kabul Afganistan. Cel putin 95 de oameni au fost ucisi si alti 158 raniti intr un atentat comis la Kabul, dar bilantul este unul provizoriu,…

- A fost o adevarata desfasurare de forte, sambata dupa-amiaza, in Cluj. Mai multe ambulante, echipaje de descarcerare, dar si politisti au ajuns la locul unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. Cinci oameni au avut de suferit de pe urma impacutlui puternic, insa doar patru dintre ei…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Unsprezece persoane au murit si alte 44 au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei, la trei kilometri de orasul Eskisehir, relateaza presa din Turcia, citata de News.ro. Potrivit agentiei Anadolu, autocarul, care apartine companiei Kartallar Gezi,…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Din primele informatii o persoana s a aruncat in fata trenului. La fata locului pompierii intervin cu o descarcerare.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Patru copii, cu vârste cuprinse între 4 si 12 ani, au fost raniti, vineri seara, în urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Buzau, ei aflându-se într-o caruta nesemnalizata, condusa de un carutas

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…