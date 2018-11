Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație in zona strazii Mihail Kogalniceanu, astfel: – incepand de astazi, 19 octombrie 2018, de la ora 22.00 pana in data de 20 octombrie ora 22.00, inchiderea circulatiei rutiere pe str. M. Kogalniceanu de la intersectia cu str. Baba Novac…

- Un groaznic accident feroviar a avut loc, marți dimineața, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe drumul Honoriciului, la ieșirea din Lugoj. Șoferul unei mașini nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata, iar autovehiculul a fost lovit in plin de un tren marfar incarcat cu…

- Un accident care putea avea consecinte deosebit de grave s-a petrecut sambata dimineata in apropiere de Vatra Dornei. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Campulung Moldovenesc, care conducea o autoutilitara marca Fiat inmatriculata in Bulgaria, a fost la un pas sa provoace o tragedie cu ...

- Un tanar din Maramures, care probabil a petrecut intr-unul dintre cluburile din centrul Clujului, a vrut sa evite un control al Politiei si a refuzat sa opreasa la semnalele agentilor. Dupa o urmarire din zona centrala pana intr-un cartier de la periferia orasului, soferul aflat sub influenta alcoolului…

- Un accident grav care putea avea urmari fatale a avut loc ieri-dimineata la iesirea din Budai catre Sarca. Soferul unui autoturism Opel, de culoare rosie, care circula dinspre Targu Frumos catre Iasi, la intrarea in localitatea Budai, a redus viteza pentru a opri si lua un autostopist. Soferul unui…

- O soferița, aflata la volanul unui autoturism cu numere de Ungaria, a fost filmata, duminica, in timp ce intorcea mașina intr-un loc nepermis, iar apoi iși continua drumul pe sens interzis. O soferita care intoarce mașina, apoi iși continua drumul pe o strada cu sens unic a fost filmata de o camera…

- Un autobuz linia 783, fara calatori, a fost lovit, marți dimineața (21 august), de șoferul unei mașini care circula in Piața Victoriei, la intersecția cu Bd. Lascar Catargiu, in urma accidentului fiind ranite trei persoane din autoturism. La ora 05: 45, șoferul in varsta de 26 de ani a unei mașini…

