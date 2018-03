Stiri pe aceeasi tema

- Intregul colectiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj va ține astazi, cu incepere de la ora 12:00, un moment de reculegere, in memoria tanarului de 14 ani surdo-mut lovit mortal duminica, pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de o ambulanța SMURD aflata in misiune. „Orice cuvinte,…

- Accidentul s-a petrecut pe Drumul National 17, la intrare in municipiul Bistrita, politistii stabilind ca soferul unui autobuz de transport persoane, care se indrepta spre una dintre cele mai mari fabrici din Bistrita, cu muncitori, care trebuiau sa intre in schimbul de noapte, nu a pastrat o distanta…

- UPDATEPe DN 57A, intre localitatile Bazias si Socol, se circula normal, dupa ce pietrele cazute pe carosabil au fost indepartate de catre lucratorii Sectiei Drumuri Nationale Orsova. ''SDN Orsova a anuntat ca acum se circula normal pe DN 57A, intre Bazias si Socol, km 13 + 200…

- Fortele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 12 ore, in mai multe situatii in care oamenii au avut de suferit in urma caderilor de zapada si a vantului puternic, a anuntat vineri MAI. "In cursul noptii, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, impreuna cu…

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident rutier petrecut joi seara, pe DN15 (E 60), in localitatea Cipau, in care au fost implicate un autotrailer care transporta autoturisme, o autoutilitara si un autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mures,…

- O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident rutier petrecut joi seara, pe DN15 (E 60), in localitatea Cipau, in care au fost implicate un autotrailer care transporta autoturisme, o autoutilitara si un autoturism. O persoana este foarte grav ranita, iar alte doua sunt ranite grav. Potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, informeaza News.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin, un grav accident rutier a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa. "Un TIR a patruns pe contrasens, neadaptand…

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Potrivit reprezentantilor…

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- In perioada 2 – 4 martie, jandarmii montani maramureseni impreuna cu cadre ale Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Maramures si cu alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pe timpul…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Cinci persoane au fost ranite,. intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Un accident de circulatie s-a petrecut, astazi, pe strada Republicii din municipiul Bacau, in evenimentul rutier fiind implicate patru autovehicule, printre care un TIR, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau. Purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Grecu, a declarat…

- Duminica dimineața, la ora 7:30 s-a dat alarma in orașul aradean Pecica, unde o cladire cu funcții mixte – casa de locuit și bar – a ars din temelii. Au intervenit Detașamentul de Pompieri Arad și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Pecica, in momentul sosirii pompierilor, incendiul manifestandu-se…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, la doua vagoane de tren dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara, interventia pompierilor durand aproximativ doua ore si jumatate. Pompierii au gasit un om carbonizat, iar un altul cu arsuri grave, care a fost transportat la spital, informeaza…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Pompierii intervin pe autostrada Arad – Timișoara, unde un camion a luat foc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații ... The post Camion in flacari pe autostrada Arad – Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Apelul la numarul unic de urgența 112 anunța ca o persoana a ramas blocata in mijlocul Mureșului, pe bac, in timp ce incerca sa treaca spre Bodrogu Vechi. De urgența, la fata locului s-a deplasat un echipaj format din trei subofițeri, pentru a salva persoana blocata. „Persoana blocata in mijlocul raului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut, luni seara, pe soseaua ce leaga localitatea Giroc de Timisoara. Potrivit primelor informatii, un Renault si un Volkswagen au intrat in coliziune, in zona Hotelului IQ, unul dintre autoturisme oprindu-se in santul de pe marginea carosabilului. La fata locului…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- Un autoturism s-a transformat intr-un morman de fiare, vineri, pe DN58 B intre Ghertenis si Berzovia. Pompierii militari au anuntat ca pentru stingerea incendiului a fost trimisa o autospeciala de la Resita. “Nu au fost persoane ranite, conducatorul auto a observat ca iesea fum de sub capota si a oprit…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Un baietel in varsta de 9 ani, disparut in zona localitatii Stancilova, s-a pierdut duminica, fapt pentru care autoritatile carasene s-au mobilizat pentru a-l cauta. "In urma unui apel la 112, primit in data 7.01.2018, in jurul orei 15,00, care anunta ca un baiat in varsta de 9 ani s-a…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- In noaptea dintre ani, pompierii din Bucuresti au fost solicitati pentru stingerea a 25 de incendii, iar o persoana a decedat, in urma unei deflagratii provocata de o soba impovizata, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti, pe drumul spre Cornu Luncii, unde un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat. La fata locului au ajuns doua ambulante ale Serviciului…