Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe strada Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. Din imaginile postate pe o retea de socializare putem observa cum o masina de model Hyundai s-a rasturnat in plin trafic. Din primele informatii la volanul automobilului era o doamna. Acesta nu a avut de suferit.

- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restricționat joi, intre orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitașei cu ocazia redeschiderii fantanilor din Piața Unirii, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul…

- Conducatoarea unui autoturism care se deplasa pe sos. Mihai Bravu a pierdut controlul asupra directiei de mers, a lovit refugiul de tramvai si s-a rasturnat, informeaza Brigada Rutiera Bucuresti. Soferita...

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs luni dimineata in Capitala, la intersectia strazilor Camil Ressu si Fizicienilor, circulatia fiind restrictionata in zona, anunta Brigada Rutiera, conform Agerpres.Potrivit sursei citate, doua persoane au fost ranite…

- Traficul rutier va fi restrictionat de marti seara pana duminica, 26 august, in zona Parlamentului, cu ocazia evenimentului cultural-artistic "Spectacolul 'Vlaicu Voda'", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20,00 si 23,00 pe bd. Libertatii,…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata.Citește…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata. Șoferul…

- Circulatia este restrictionata pe bulevardul Unirii din Capitala, in urma unui accident rutier in care au fost implicate o masina si o motocicleta, informeaza Brigada Rutiera. In urma incidentului, motociclistul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Universitar.