Accident GRAV în Capitală. Trafic blocat Un grav accident a avut loc in Capitala, in apropierea manastirii Cașin. Un barbat in varsta de 60 de ani a fost lovit de tramvai. Accidentul a avut loc chiar pe trecrea de pietoni, susține Romania TV. Nu se știe insa daca barbatul a trecut pe culoarea verde sau roșu a semaforului. Vatmanul le-a declarat polițiștilor ca primise indicații de la polițistul care dirija traficul, sa treaca. Trafic blocat pe linia 41 Traficpe41 Barbatul a fost accidentat grav și a primit ingrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi transportat la spital. Traficul pe linia 41 de tramvai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

