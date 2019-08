Accident grav în Buzău. Un mort și doi răniți, pe DN 22 Râmnicu Sărat-Brăila Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul Ane Marie Vrapciu, din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN22 din directia Ramnicu Sarat catre Braila, un ramnicean de 19 ani a intrat in coliziune cu un atelaj care circula in aceeasi directie si care nu ar fi fost semnalizat corespunzator circulatiei pe timp de noapte. In urma impactului dintre cele doua vehicule, un barbat din atelaj, in varsta de 41 de ani, a decedat si celalalt, de 38 de ani, a fost transportat la spital, ambii fiind din Boldu. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si doi au fost raniti, luni seara, pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila, pe raza localitatii Boldu, in urma impactului dintre un autoturism si un atelaj nesemnalizat, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem de grave’ Potrivit…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni dupa-amiaza, pe DN2 E85, in zona rondului de la Autorolla. Trei persoane au fost preluate de ambulante si transportate la spital. O a patra persoana ranita a refuzat internarea.

- Traficul rutier a fost restricționat dirijat, luni dimineața, la intersecția Bulevardului N. Titulescu cu strada Democrației, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. Trei persoane au necesitat ingrijiri medicale. In timp ce conducea un autoturism pe strada Democratiei din…

- Grav accident feroviar in Pakistan. 11 persoane au murit și alte peste 60 au fost ranite in urma coliziunii dintre un tren de pasageri și un tren de marfa ce staționa. Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad…

- Un moldovean a provocat un grav accident rutier in judetul Buzau din Romania. Barbatul, in varsta de 62 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu alte doua vehicule. In urma impactului, trei oameni au fost raniti.

- Patru copii, care se aflau intr-un taxi, au fost raniți luni, in urma unui accident produs pe strada Tudor Vladimirescu din Buzau. Potrivit polițiștilor, taxiul in care se aflau copiii a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o femeie care nu a acordat prioritate. „In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, autoturismele nu aveau semnalele acustice si luminoase in functiune in momentul in care au intrat in depasire. 'Azi, in jurul orei 13,45, pe raza orasului Bals s-a produs un eveniment rutier in care au fost implicate trei autospeciale care…

- In data de 05.06.2019, ora 08,30, un barbat de 74 ani, din Lompirt, a condus un autovehicul proprietate personala pe DJ 110B, iar la trecerea la nivel cu calea ferata simpla fara bariere, din statia CFR 412 Sarmasag, nu a respectat semnificatia indicatoarelor rutiere, fiind acrosat de trenul Regio 4061,…