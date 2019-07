Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in judetul Constanta, intre un autoturism si o dubia. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate…

- ■ inculpatul a primit 3 ani si 4 luni de inchisoare ■ prin asigurator trebuie sa achite daune morale si materiale de peste 4,5 milioane de lei noi ■ la momentul tragediei avea permis de 10 zile ■ in curba de la Felesti a provocat un accident soldat cu 3 morti si 4 raniti ■ […] Articolul Neamt: Accident…

- Patru tineri cu virste cuprinse intre 18 sI 20 de ani au murit intr-un accident produs in zorii zilei de miercuri, 3 iulie, in localitatea Bistricioara. “Din primele cercetari efectuate, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au stabilit ca, in timp ce un tanar de 19 ani, din Ceahlau, conducea un autoturism…

- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei masini. Evenimentul s-a produs pe Drumul European 581, in zona localitatii Badeana, judetul Vaslui, noteaza Mediafax. Potrivit ISU Vaslui, in accident au fost implicate trei autoturisme.

- Un accident rutier mortal s-a produs, duminica seara, pe DN 18, la intrarea in localitatea Petrova, dinspre Leordina. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, doua persoane au decedat, iar altele doua sunt in stare grava.

- Un accident devastator s-a produs azi, pe Drumul Județean 203, intre localitațile Ulmu și Vultureni, in Braila. Un șofer beat și fara permis a intrat cu putere intr-un TIR, iar in urma impactului au rezultat doi morți, printre care și un bebeluș de numai cateva luni.

- Un accident rutier in care a fost implicat și un camion inmatriculat in Alba, s-a produs, duminica seara, DN 7, in localitatea Talmaciu II, in zona podului CFR. ”Pe DN 7, km. 259, Talmaciu II, sensul Valcea – Sibiu, coliziune in lanț pe fondul nepastrarii distanței de siguranta. Au fost implicate un…

- O femeie de 77 de ani si un barbat de 79 de ani, din Ramnicu Sarat, au decedat dupa ce acesta din urma, aflat la volanul unui Logan, ar fi intors masina pe DN2 E85, fara sa se asigure, moment in care a fost izbita in lateral de un alt autovehicul.