- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului, informeaza news.ro.Potrivit…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța duminica dimineața producerea unui accident de circulație in localitatea bistrițeana Fiad, la fața locului fiind trimise mai multe echipaje de acordare a primului ajutor.

- Un șofer din București a reușit sa atraga atenția oamenilor legii dupa ce, sub influența bauturilol alcoolice, a produs un accident chiar in centrul Capitalei, unde a reușit sa se izbeasca violent de o fantana.

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Accident spectaculos in Capitala. Un sofer de aproximativ 20 de ani s-a rasturnat cu masina intr-o fantana arteziana din zona Piata Constitutiei, dupa ce a pierdut controlul asupra volanu...

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- Daca nu stiati, soferii ale caror masini au fost lovite si nu mai pot fi folosite pot inchiria o alta masina pe toata durata reparatiilor, iar cheltuiala va fi suportata prin asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (polița RCA) a vinovatului, conform legislatiei in vigoare.

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Accident grav in centrul Capitalei. O masina de taxi s-a lovit violent cu un troleibuz pe bulevardul Stefan cel Mare.La fata locului a sosit un echipaj medical si Politia. Potrivit martorilor, ar fi persoane ranite, iar pasagerul din taxi ar fi in stare grava.

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul orei 04.00, pe Splaiul Unirii, in zona Mitropoliei, unde un politist oprise un sofer pentru control, iar in timp ce ii verifica documentele a fost lovit de o masina al carei sofer nu s-a…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. In urma impactului, barbatul din Sibiu a murit. Traficul a fost blocat aproximativ 2 ore…

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in Ploiesti, pe strada Barcanesti. Potrivit ISU prahova, au fost implicate un autoturism si un scuter, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau pe scuter, fiind doi tineri in varsta de 17 ani. Cei doi au…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1B, la Mizil. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Purtatorul de cuvant al IJP a declarat ca victima este un barbat in varsta de 73 de ani. Din primele cercetari, se pare ca biciclistul ar fi patruns…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11, pe strada Petrolistilor din Boldesti Scaeni. Potrivit IJP Prahova, un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,04…

- Accident spectaculos pe autostrada București – Pitești la kilometrul 50. Un șofer a pierdut controlul volanului intr-o curba strana, la Post-ul Accident pe Autostrada! A zburat cu mașina de pe podul de la Corbii Mari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Tragedia s-a petrecut sambata, cand un sofer de 40 de ani a pierdut, se pare, controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in Arges. In masina, alaturi de sofer, erau cei doi copii ai sai, de 11 si, respectiv, 13 ani. Tatal a reusit sa-l salveze pe cel mai mic, dar nu a mai putut face nimic pentru…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in localitatea Cioranii de Jos. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a derapat si a iesit in afara partii carosabile, lovind doi pietoni, mama si copil. La aceasta ora, medicii efectueaza manevre de resuscitare femeii lovite.…

- Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, la intrare in orașul Targu-Carbunești. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina de un stalp. Barbatul venea de la Pojogeni și a derapat intr-o curba. Pentru ca nu au existat victime, evenimentul…

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Un șofer, destul de derutat, s-a plimbat cu mașina pe contrasens. Totul s-a intamplat in fața Liceului Economic din Satu Mare. Acesta a incurcat benzile de circulație și era cat pe ce sa provoace o tragedie.

- Tragedie pe suseaua Pitesti - Campulung. Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde a cantat Florin Salam.

- Un accident grav a avut loc aseara pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Zelinski din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Un grav accident rutier s-a petrecut duminica noapte pe artera principala din municipiul Campulung Moldovenesc, dupa ce o masina in care se aflau patru tineri, scapata de sub control, a intrat intr-un stalp, apoi intr-un gard si s-a rasturnat. In urma impactului, unul dintre tineri a fost ranit ...

- Accident cumplit in aceasta dimineata pe DN 72, in localitatea argeseana Mircesti. Un tanar de 22 de ani a pierdut controlul autoturismului la volanul caruia se afla si a intrat intr-un stalp de electricitate. In urma impactului, extrem de violent, barbatul s-a ales cu piciorul stang sectionat si cu…

- Trei turisti din Bucuresti si unul din Buzau au fost salvati, luni, de catre jandarmii montani din Dambovita, in Muntii Bucegi, unde s-au ratacit dupa ce li s-a blocat masina neechipata pentru traseul pe care-l faceau.

- Duminica, incepand cu orele 19:00, in Piata George Enescu din Capitala, va avea loc ”Revelionul 2017-2018”, eveniment la care organizatorul estimeaza ca vor participa aproximativ 30.000 de persoane. Pentru buna organizare, circulatia rutiera este deja restrictionata pe str. Benjamin Franklin,…

- O femeie in varsta de 30 de ani si un copil de 12 ani au fost raniti, vineri seara, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, cele doua persoane fiind lovite o masina care a intrat in statia de autobuz in care se aflau. Masina a ricosat acolo dupa ce fusese lovita de un alt autoturism care a efectuat…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- Accident rutier cu o victima incarcerata, un autoturism intrat intr-un stalp in mun. Tg-Jiu, str. Calea Severinului. Intervine SAJ Gorj si Det. Tg-Jiu. ISU Gorj Articolul ACUM: ACCIDENT in TARGU JIU! A intrat cu mașina in STALP apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Luni in jurul pranzului, pe DC 81, in dreptul localitatii Rusavatu - sensul de mers spre Muscel, s-a produs un grav accident de circulatie. Din primele relatari se pare ca pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de trafic un sofer s-a izbit de un stalp.

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Accident mortal, produs in urma cu puțin timp pe drumul comunal 81 din satul Rușavaț, comuna Viperești. Un șofer a decedat dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un rand un stalp și mai apoi gardul [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident mortal | Tanar decedat…

- Polițiștii și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța, au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața pe drumul care leaga localitatea Pogana de Barlad, urmare a unui accident rutier. Un autoturism s-a izbit violent de un stalp de pe marginea drumului.