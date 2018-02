Stiri pe aceeasi tema

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , zece persoane au fost ranite, iar o alta…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Astazi, 15 decembrie, se implinesc trei ani de la teribilul accident aviatic din lacul Siutghiol, in care si au pierdut viata membrii echipajului elicopterului SMURD: pilotul cmdr. Petre Corneliu Catuneanu, copilotul cpt. cmdr. Ginel Claudiu Cracanel, medicul Laura Vizireanu si asistenta medicala Gabriela…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Echipajele ISU care s-au deplasat la fata locului au gasit o tanara in varsta de 25 de ani in stop cardio-respirator, dupa ce a fost lovita de tren. Au fost efectuate manevre de resuscitare, insa fara succes, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti Ilfov. In prezent…

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, in Prahova, s-au produs in medie 555 de incendii la locuinte in urma carora circa 33 de persoane au fost ranite, iar alte 6 si-au pierdut viata, potrivit statisticilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al județului Prahova. Acest tip de incidente,…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica dimineata pe DN 15, in judetul Harghita. In accidentul in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri, doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite. In acest caz a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului…

- Colonelul Flaviu-Dorel Chiscop a revenit la comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. El a mai fost șef al ISU Vrancea inainte de februarie 2016, cand a preluat comanda ISU București Ilfov. Din iunie anul acesta, conducerea ISU Vrancea a fost asigurata de locotenent colonel…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, joi dimineata, in jurul orei 02:30, un incendiu a cuprins un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuit de pe bulevardul Ramnicu Sarat. Pentru ca erau degajari mari de fum care au inundat…

- Un accident inc are au fost implicate mai multe masini a avut loc duminica seara pe Calea Bucuresti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, sunt patru persoane ranite, conștiente. In accident au fost implicate doua mașini BMW și una Dacia…

- Un accident cu sase victime, printre care patru copii, a avut loc, joi dimineata, intre municipiul Sibiu si localitatea Agnita. Potrivit primelor informatii, se pare ca accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Repetițiile de la teatrul ”Constantin Tanase” au fost intrerupte, marți seara, din cauza unor degajari de fum, in zona scenei. Potrivit primelor informații, degajarea de fum s-a produs la subsolul teatrului ”Constantin Tanase”, de pe Calea Victoriei. La fața locului au ajuns 3 autospeciale de stingere…

- Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul s-a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind constienti…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un TIR. In urma impactului, o femeie de 44 de ani, aflata la volanul autoturismului si care era singura in masina, a ramas incercerata, pompierii intervenind pentru scoaterea acesteia.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. La fața locului se afla și numeroase echipaje…

- Dupa aproximativ o saptamana de la producerea incendiului violent care a urmat unui accident rutier soldat cu moartea unei tinere si ranirea grava a alteia, dar si cu avarierea mai multor autoturisme, s-au aflat primele concluzii ale anchetei interne de la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri la un accident rutier petrecut pe DN 22D, intre localitatea Macin si Hanul Grecilor, dupa ce un autoturism a iesit de pe carosabi, la fata locului…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost transportate, in noaptea de luni spre marți, in stare critica la Spitalul Municipal din Tecuci, dupa ce o caruța, un Mercedes Vito și un BMW au intrat in coliziune intre localitațile galațene Barcea și Draganești. Potrivit purtatorului de cuvânt…

- In urma coliziunii, una dintre victime a intrat in stop cardiorespirator, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. "Accidentul a avut loc intre localitatile brasovene Sercaia si Parau. Una dintre cele doua victime se afla…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, un autoturism a cazut, in noaptea de duminica spre luni, in raul Dambovita, la intersectia Splaiul Independentei cu Soseaua Cotroceni. "Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, care a avut loc sambata seara, pe DN 1, la intersectia cu drumul spre orasul Cisnadie, potrivit Politiei si reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Printre raniti se afla…

- O persoana a fost surprinsa sub o garnitura de metrou, la Piata Unirii 1, din Capitala, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Potrivit sursei citate, la fata locului se afla mai multe echipaje de pompieri, printre care doua ambulante…

- O persoana a murit si alta a fost ranita in urma unui accident rutier ce a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, iar patru dintre autovehiculele implicate in accident au fost cuprinse de flacari, au precizat reprezentantii ISU. La fata locului au intervenit doua ambulante SMURD si…