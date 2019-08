Stiri pe aceeasi tema

- Un accident groaznic in Dambovita s-a petrecut in aceasta dimineata, pe DN7, la Gura Foii. Incidentul s-a terminat tragic, cu doua victime. Șoferul unui Matiz nu a acordat prioritate de trecere si a obligat șoferul unui autoturism marca Audi A5 sa faca o manevra ca sa-l evite, a notat targovistenews.ro.…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DE 70. Trei persoane au ramas incarcerate dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR. Trei oameni au ramas captivi printre fiarele contorsionate, dupa ce...

- Ziarul Unirea FOTO. Un nou accident MORTAL la trecerea cu calea ferata. Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa ce mașina a fost spulberata de tren Un nou accident MORTAL la trecerea cu calea ferata. Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa ce mașina a fost spulberata de tren. In dimineata zilei de vineri,…

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit AGERPRES.Soferul autovehiculului, un barbat de 54…

- Accident groaznic in Bistrița, soldat cu un mort, in aceasta seara. Un motociclist și-a gasit sfarșitul dupa ce a lovit un parapet și a zburat mai mulți metri, in aer. Tragedia s-a produs in Pasul Tihuta.

- Patru persoane au fost ranite, in timpul nopții de sambata spre duminica, pe DN1, la intrare in Vladeni, județul Brașov, intr-un accident produs de un tanar care avea permisul suspendat și care a intrat cu mașina pe contrasens, lovind un alt autoturism.Potrivit polițiștilor, un tanar de 21…

- Un tanar de 31 de ani a murit dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, a cazut cu masina pe care o conducea intr-un canal de irigatii dezafectat, intre localitatile Pestera si Pietreni, a informat...

- Dragos Birligea, soferul care, aflat sub influenta drogurilor, a provocat anul trecut un accident pe bulevardul Dacia din Capitala in urma caruia au fost ranite mai multe persoane, s-a sinucis in locuinta sa.