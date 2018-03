Accident grav în Bistriţa. Patru persoane au fost rănite Accidentul s-a petrecut pe Drumul National 17, la intrare in municipiul Bistrita, politistii stabilind ca soferul unui autobuz de transport persoane, care se indrepta spre una dintre cele mai mari fabrici din Bistrita, cu muncitori, care trebuiau sa intre in schimbul de noapte, nu a pastrat o distanta regulamentara fata de TIR-ul care circula in fata sa si l-a acrosat. Autobuzul a ricosat pe contrasens, a ajuns in sant si s-a oprit in gardul unui imobil. In urma accidentului, patru dintre cei 20 de pasageri aflati in autobuz au suferit rani si urmeaza sa fie transportati la spital. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Din primele informatii furnizate de reprezentantii ISU Vracea, cinci persoane, intre care un copil mic, au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme. La fata locului se afla politisti, un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Vrancea, dar si ambulante de la SAJ si SMURD Vrancea.…

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU , Adrian Rotaru, citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Circulatia feroviara este intrerupta la aceasta ora intre Brasov si Predeal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca, din cauza vantului puternic, un copac s-a prabusit peste liniile de cale ferata, iar un al doilea a cazut peste…

- Conform reprezentantilor ISU Bistrita-Nasaud, citati de Mediafax, accidentul s-a petrecut pe DN 17, in localitatea Podirei, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. "La fata locului au intervenit trei doua autospeciale SMURD,…

- O persoana a ajuns la spital in stare grava si doua persoane au fost ranite usor, in urma accidentului rutier produs joi seara, pe E 60, in localitatea Cipau, in care au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, un autotrailer care transporta doua masini si un autoturism, conform Agerpres.Potrivit…

- Un barbat a murit, iar doua femei au fost ranite intr-un accident petrecut joi dupa-amiaza in judetul Olt, in care au fost implicate un camion si un autoturism.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO Potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…

- O masina s-a rasturnat, in aceasta dimineata, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, in apropierea unei benzinarii, trei persoane fiind ranite, dintre care una incarcerata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui, la fata locului…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Circulația rutiera a fost blocata, joi dupa-amiaza, in jurul orei 13.45, pe DN 2A, la intrarea in localitatea Crucea, județul Constanța, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe șosea, prinzand sub el o mașina care transporta butelii pline cu gaz. In urma accidentului rutier, 50 de butelii cu butan s-au…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Accident intre un tir si un microbuz pe DN1, intre localitatile Codlea si Vladeni. Doua persoane sunt incarcerate, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Accident pe DN1. Dupa persoane sunt incarcerate appeared first on .

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, ca doua autoturisme s-au ciocnit pe un drum in localitatea Santana de Mures, in urma impactului cinci persoane fiind ranite. „Doua dintre victimele din cadrul accidentului sunt de…

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Sase pietoni au fost accidentati, în mai putin de o ora, în trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bârgaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind în stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Un accident teribil, in care si-a pierdut viata o persoana, iar alte sapte au fost ranite, s-a produs marti, pe DN 56A (care se intersecteaza cu drumul E70 Drobeta Turnu Severin – Timisoara). Tragedia a avut loc intre localitatile mehedintene Simian si Hinova, fiind implicate un microbuz in care se…