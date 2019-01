Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile s-au intors in forta si fac din nou victime pe sosele. Un nou accident de circulație produs pe fondul neadaptarii vitezei si a conditiilor de drum s-a produs astazi pe un drum din judet.

- Un grav petrecut in aceasta noapte pe Drumul National DN 1F, intre Zalau si Panic, s-a soldat cu moartea unei persoane. O masina inmatriculata in judetul Bistrita-Nasaud, in care se aflau doi tineri, au intrat violent intr-un cap de pod si s-au oprit in santul de la marginea solelei. In urma impactului,…

- La data de 6 decembrie 2018, in jurul orei 07.00, politistii Biroului Rutier Aiud au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, in localitatea Unirea, jud. Alba. In urma verificarilor s-a constat ca, un barbat de 54 de ani din judetul Mures, in timp ce conducea…

- Doi frati gemeni, in varsta de 14 ani, au avut aventura vietii lor. Au furat masina parintilor si au plecat la plimbare pe strazile din Ploiesti. Baiatul aflat la volan a scapat controlul masinii si a intrat intr-un alt autoturism parcat, dar si intr-o conducta de gaze.

- Un sofer de 22 de ani a pierdut controlul volanului si s-a infipt cu masina intr-un stalp, pe raza municipiului Buzau. Alti doi tineri, de 20 si 21 de ani, care se aflau in masina au fost raniti, unul ramanand incarcerat in urma impactului. Ambele victime au fost transportate la spital.

- ACCIDENT…Un ieșean de 59 de ani a fost protagonistul unui accident de circulație in urma caruia, soția sa, o femeie de 55 de ani, a ajuns la spital cu rani in zona pieptului și dureri in zona lombara. Martorii au povestit ca ieșeanul circula cu viteza foarte mare pe DN 24 și, la ieșirea din [...]

- O femeie a fost ranita intr-un accident produs miercuri inainte de amiaza la Dej. Potrivit polițiștilor, un șofer in varsta de 43 de ani din comuna Parva, județul Bistrița-Nasaud, din cauza neatenției la volan, pe strada Libertații din Dej a scapat mașina de sub control, aceasta a parasit șoseaua, a…

- La data de 17 octombrie 2018, in jurul orei 15.00, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada Closca din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi, a intrat…