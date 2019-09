Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in județul Bihor, pe DN 79, intre Oradea și Arad, in noaptea de vineri spre sambata. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite... The post Accident cu doi morti, pe o șosea circulata din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Accident de circulație, produs sambata, pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile.

- Un cumplit accident de circulație s-a produs sambata pe Drumul Judetean DJ 108 G, in judetul Salaj. In urma unui impact violent dintre 2 autoturisme, o fetița a murit și alte 4 persoane au fost grav ranite.

- FOTO – AlesdOnline Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și cu 26 de persoane ranite, s-a produs luni dimineața, in jurul orei 07:45, pe DN1, intre localitațile bihorene Urvind și Uileacu de Criș. Potrivit primelor informații, pe DN1 Oradea – Cluj, in zona localitatii Uileacu…

- Sapte persoane au fost ranite, intre care trei copii, in urma unui accident produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A1, in judetul Arad, traficul fiind blocat pe un sens de mers. Potrivit purtatorului...

- Un accident rutier grav a avut loc, joi seara, pe drumul Cluj - Oradea, soldat cu ranirea mai multor persoane.Potrivit centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, incidentul a avut loc pe DN1 (E60) Cluj-Napoca – Oradea, la kilometrul 531, la iesirea din orasul Huedin…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite in urma unui accident care a avut loc joi dimineata, pe DN1, intre Oradea si Huedin. “Pe DN 1 Oradea – Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut cu 8+1 locuri s-a angajat intr-o depasire, intrand in impact frontal…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…