Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza a avut loc un accident in județul Bistrița-Nasaud, intre satele Coldau și Beclean (cunoscut precum Beclean pe Someș) Un tren ar fi deraiat și s-ar fi ciocnit de un camion incarcat cu...

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in apropiere de capitala Romaniei – un om a murit si mai multe persoane au fost ranite in urma ciocnirii unui microbuz cu muncitori si a unui autotren - Video

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in apropiere de capitala Romaniei – un om a murit si mai multe persoane au fost ranite in urma ciocnirii unui microbuz cu muncitori si a unui autotren - Video

- Accident cumplit petrecut in cursul zilei de vineri in zona localitații Bradu (Hula Bradului) din județul Sibiu! Traficul a fost blocat dupa ce o mașina și un microbuz s-au ciocnit! Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate de urgența la spital.

- Accident grav marți dimineața pe o șosea din Bistrița-Nasaud, in urma caruia un bprbat și-a pierdut viața. Poliția a fost sesizata in jurul orei 8.45 despre producerea evneimentului. Din cercetari a rezultat ca un șofer in varsta de 29 de ani din Gherla, care conducea un autocamion pe DN 17D, intre…

- FOTO – Facebook/Stiri din Beclean (Mihaela Hiticaș) Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs joi dimineața, in jurul orei 11:30, pe DN17, pe raza orașului Beclean. Potrivit primelor informații, șoferul unui autocamion, in timp ce se deplasa dinspre Dej inspre Bistrița, ajuns…

- Accident rutier grav in zona localitatii Paulesti, din Prahova. Zeci de calatori au trecut prin momente de groaza dupa ce un autocar, un microbuz si un autoturism s-au ciocnit chiar la sensul giratoriu suspendat din apropierea Ploiestiului. Doi oameni au fost raniti.

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, la intrarea in localitatea Posada, in sensul de mers spre Brașov. Impactul a fost atat de puternic, incat una dintre mașini a fost proiectata cațiva metri pe carosabil.