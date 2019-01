Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infontrafic anunta ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in localitatea Cainenii Mari, judetul Valcea, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma coliziunii produse pe fondul adormirii la volan si al patrunderii pe contrasens, a…

- UPDATE În ciuda manevrelor de resuscitare, o femeie de 41 de ani din Sic, pasagera în autoturism, a decedat. Șoferul, un barbat în vârsta de 49 de ani din Sic, a fost ranit. ȘTIRE INIȚIALA Potrivit primelor informații, un șofer, în timp ce…

- Avion prabusit peste o casa, sunt morti si raniti. Vezi primele imagini de la locul tragediei VIDEO Doua persoane au fost ucise dupa ce un avion a lovit o casa in zona Heber-Overgaard. Accident de avion in SUA. FAA spune ca avionul era de tip Zodiac, cu un singur motor, cu doua persoane la bord in timpul…

- Barbatul, in vasta de 50 de ani, a fost gasit decedat si incarcerat in cabina masinii de catre echipele de prim-ajutor si descarcerare care au fost trimise la fata locului."Politistii fac cercetari privind cauza producerii evenimentului rutier, din primele verificari fiind posibil ca soferul…

- Soferul unui camion TIR inmatriculat in Ungaria a decedat intr-un accident de circulatie care a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DN 7, intre localitatile Lesnic si Sacamas, in apropiere de Deva, dupa ce ar fi adormit la volan, iar masina a rulat circa 30 de metri in afara soselei pana s-a oprit…

- Un barbat și-a pierdut viața, miercuri seara, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe DN13, localitatea Albești. Șoferul unui autoturism Dacia Logan inmatriculat in Alba, care circula dinspre Brașov spre Sighișoara (dubla cetațenie romano-americana), a adormit la volan și a patruns pe sens…