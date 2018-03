Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Accident deosebit de grav in Petroșani, doua masini s-au ciocnit violent. Sapte oameni, printre care si un copil de numai 5 ani, au fost grav raniti si transportati la spital. Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Peste o suta de persoane au decedat, iar mii sunt ranite, in urma seismului cu magnitudinea de 7.5 grade care s-a produs in Papua Noua Guinee pe data de 26 februarie, a declarat premierul din aceasta tara, potrivit site-ului postului France 24. Seismul si replicile ce au urmat dupa cutremur…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi...

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, printre care si o minora, în urma unui accident care a avut loc, sâmbata, pe DN 6, în zona localitatii Zagujeni, judetul Caras-Severin.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, vineri, au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 68, respectiv 77 de ani, ambii fiind nevaccinati impotriva gripei. De la inceputul sezonului au fost raportate 71 de decese, ...

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Accidentul tragic petrecut duminica, pe DN 1 intre Oradea și Cluj Napoca, in urma caruia doi oameni au murit, iar alte doua tinere au ajuns in stare grava la spital a scos la iveala o situație disperata: centrele de transfuzii din vestul țarii nu mai au sange din grupa A2.

- Accident grav intr-o benzinarie din Vaslui, in urma coliziunii a doua mașini, una dintre acestea rasturnandu-se dupa impact la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. Trei persoane aflate in cele doua autoturisme au fost ranite,Pentru persoana incarcerata, unul dintre șoferii…

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Grav accident pe in Romania, cu implicarea unui autoturism din Republica Moldova. Accidentul a avut loc pe DE 581, in localitatea Sapte Case, in urma caruia a decedat șoferul vehiculului din Vrancea. Alte șapte persoane, printre care doi copii, sunt ranite. Șase dintre raniți sunt din Republica Molodva.

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Cel putin 16 persoane au suferit rani usoare, in urma unui accident generat de rafalele puternice de vant inregistrate la Gangneung, unul dintre siturile Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, din Coreea de Sud, informeaza agentia EFE. Ranitii au fost transportati la un…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Accidentul s-a petrecut in Sindrilita, comuna Ganeasa, judetul Ilfov, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. In urma accidentului, au fost ranite patru persoane care se aflau in autoturisme - doi tineri de 19 ani, un barbat de 45 de ani si o femeie de 46 de ani. Reprezentantii…

- Cat a colectat Fiscul pentru chiriile din Cluj. Au fost declarate si sume de 10 lei Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au colectat pe parcursul anului 2017 peste 365 de milioane de lei din taxele și impozitele aferente contractelor de inchiriere. Cei mai multi bani…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Sute de accidente s-au produs anul trecut in județul Alba, in urma carora 26 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost grav ranite, potrivit bilanțului realizat de IPJ Alba. VEZI: Tragediile de pe soselele din Alba. Zeci de oameni și-au pierdut viața in accidente grave Viteza excesiva,…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Miercuri dimineata, la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, estul Afganistanului, 11 persoane au fost ranite, in urma unui atac cu masina-capcana, relateaza AFP, citat de News.ro . “In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati…

- Larisa Ujvari, studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea care a mobilizat zeci de oradeni pentru a dona sange, a murit luni, in urma unei infectii puternice cauzate de o afectiune renala, scrie Digi 24.Tanara in varsta de 25 de ani se afla internata in stare grava si era mentinuta in…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.

- Dupa ce negocierile cu cultivatori de sfecla de zahar din județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș au eșuat, fabrica de zahar Diamant din Oradea se va inchide din primavara acestui an. Masura a fost anunțata de catre conducerea companiei germane Pfeifer&Langen, care deține unitatea. „Nu ne-am ințeles…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sambata, in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, precizand ca opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters.Ranitii au fost transportati la spital, conform News.ro. Potrivit AP, cutremurul s-a produs in provincia Kermanshah,…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.

- Un accident grav a avut loc marti seara, in judetul Bihor. 12 persoane au fost raite in urma impactului dintre trei masini. Din cauza accidentului traficul in zona a fost blocat, relateaza Romania TV.La fata locului au fost trimise sase autospeciale din cadrul ISU Crisana si doua echipaje de la Serviciul…

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc luni, 18 decembrie in Amați. Vinovat de producerea accidentului este șoferul de 38 de ani care a apasat prea tare pedala de accelerație. Mașina s-a rasturnat și s-a izbit de un stalp. Un barbat de 38 de ani, din localitatea Tireac, aflandu-se la…

- Un accident grav soldat cu doi morți și patru raniți a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autocamion, in urma coliziunii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru descarcerare.