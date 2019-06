Accident grav in urma cu puțin timp in județul Constanța, susține Romania TV. O femeie a decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru șoferința in varsta de 58 de ani.

Din primele cercetari se pare ca femeia a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor unde s-a izbit de un copac. Aceasta era singura in mașina.

Tragedia s-a produs in localitatea Comana din județul Constanța. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.