- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in apropiere de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident. ...

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui grav accident care a avut loc astazi la Doroteia, in orașul Frasin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in accident au fost implicate trei autoturisme, doua persoane fiind ranite. Una dintre cele doua persoane a ramas incarcerata in mașina,…

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- ACCIDENT SPECTACULOS la SARASAU langa POLITIE in urma cu cateva minute. Patru PERSOANE RANITE .Trei MASINI facute PRAF Politistii au fost sesizati ca in Sarasau langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu patru victime ranite. Din informatiile…

- Un nedorit eveniment rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. In prima faza, circulatia autovehiculelor a fost oprita. Doua autoturisme s-au lovit, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A1, mai exact pe banda 1, din cate au precizat reprezentantii Centrului Infotrafic. La locul…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- In cursul diminetii de azi, un accident rutier s a produs pe Centura de Vest a orasului Ploiesti. Doua autoturisme au fost mplicate in eveniment. Cinci persoane se aflau in vehicule la momentul producerii accidentului. Potrivit ISU Prahova, o persoana a ramas incarcerata iar alte doua persoane au primit…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altui sofer. “Un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altuia. Conducatorul vinovat are si 31 de ani si este din Cluj-Napoca. În accident au fost implicate patru autoturisme,…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca o coloana, dar nu a mai apucat sa reintre…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta in zona podului IPMC. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme. Nu au fost persoane ranite in accident. Sursa foto: Facebook InfoTrafic Judetul Constanta ...

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Accident in lant pe DN1, duminica, in sensul giratoriu din dreptul comunei prahovene Tatarani. In accident au fost implicate sase autoturisme, iar tot atatea persoane au fost ranite usor. Traficul in zona este ingreunat.

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10.30 in municipiul Constanta in zona Victoria la intersectia bulevardului Tomis cu strada Poporului. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, un Opel Corsa si un Volkswagen Passat. Nimeni nu a fost ranit in accident dar…

- Traficul pe A1 este blocat la aceasta ora, pe sensul Sebeș-Deva, din cauza unui accident in care au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului s-au deplasat echipe de la SMURD Sebeș și Serviciul de Ambulanța Județean Alba, pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate. Din primele informații,…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dimineata in statiunea Mamaia.Din primele informatii cinci autovehicule au fost implicate in accident. Evenimentul rutier a avut loc in zona unei treceri de pietoni. ...

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Doua persoane, dintre care una inconștienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs luni dimineața pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU București-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana conștienta descarcerata și persoana…