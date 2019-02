Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu elicopterul SMURD, informeaza antena3.ro.Accidentul a avut loc intre localitatile aradene Barsa…

- La doar o zi dupa ce am publicat articolul „Bizonul de la Tribunal: «Legea e pentru proști!»”, in care v-am prezentat un autoturism Seat de culoare roșie cu numarul de inmatriculare AR–25–NAD, parcat in intersecție, pe trotuar obturand doua treceri pentru pietoni, totul langa Palatul Justiției de…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe DN79, in sensul giratoriu din localitatea Santana spre Curtici, din județul Arad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, in accident au fost implicate doua mașini. Conform polițiștilor, șoferul unei mașini nu a adaptat…

- Una dintre victimele ranite in atacul de la Strasbourg, care se afla de marti seara in stare critica, a decedat vineri, numarul persoanelor ucise ajungand la patru, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP.

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul restaurantului Beirut distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Cauza a fost amanata pentru jumatatea lunii viitoare, pentru a se lua la cunostinta de continutul raportului de expertiza.In prezentul dosar, George…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.