Accident grav. Două persoane încarcerate (Foto) Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta seara (azi, 29 octombrie) in sensul giratoriu de la Terebesti. O masina s-a rasturnat. In vehicul erau doua persoane care au ramas incarcerate intre fiarele contorsionate ale masinii. Cele doua victime, un barbat si o femeie, au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale masinii […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

