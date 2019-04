Accident GRAV. Două camioane s-au ciocnit pe DN1A. Trafic blocat Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 1 A, la limita intre județele Brașov și Prahova, informeaza ISU Brașov. Unul dintre camioane era incarcat cu detergenți, iar altul era gol. In urma impactului violent traficul rutier a fost blocat imediat. Mai mult echipaje de pompieri, descarcerarea, dar și doua echipaje SMURD, au fost trimise imediat la fața locului. Din primele informații se pare ca doua persoane sunt ranite, conștiente. Acestea urmeaza sa fie evaluate de catre medicii de pe ambulanța. Vezi și: Dobanzile. Decizia finala a BNR Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

