Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17,20, pentru a salva un muncitor surprins sub un mal de pamant, in dreptul porții nr. 2 de la Combinatul de Celuloza și Hartie din municipiu. La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de cautare…

- Duminica dupa amiaza, zece persoane au fost implicate intr un eveniment rutier petrecut in apropiere de localitatea tulceana Topolog. Din fericire, nicio persoana nu a avut nevoie de internare.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ , Amalia Ignatencu, a declarat pentru AGERPRES…

- Un cetatean sloven este judecat la Alba Iulia pentru ucidere din culpa si nerespectarea obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca. Judecatoria Alba Iulia a pronuntat, dupa aproape 4 ani, prima decizie in acest dosar.

- Executivul a aprobat transferul unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala. „Termenul de realizare a investitiei este de maximum 20 de ani“, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.

- Pompierii militari intervin duminica pentru salvarea unei persoane ramasa incarcerata intr-un camion care s-a rasturnat pe un pod din localitatea Harman, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''La fata locului…

- O caprioara ranita in zona capului a fost salvata duminica din apele unui parau din orasul Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''Pompierii de la sectia Zarnesti au intervenit duminica pentru salvarea unei caprioare cazute in apele paraului Raul din localitate.…

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.Purtatorul de cuvant al Guvernului a explicat…

- In primele doua luni ale anului 2018, in urma serviciilor oferite de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 772 someri, din care 258 femei. In functie de diferite criterii, structura numarului de someri angajati in perioada ianuarie-februarie 2018 se prezinta astfel: 486 cu domiciliul…

- In urma cu putin timp fortele de interventie ale pompierilor militari si ale politiei din Somcuta Mare au fost solicitate sa intervina pe DN1C in pasul Mestecan, coborare spre Valea Chioarului. Acolo un TIR s-a rasturnat pe partea carosabila. Pompierii militari asigura masurile de protectie pentru stingerea…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Potrivit unei informari transmise de ITM Constanta, in data de 17.02.2018 ora 21:30 la SC Metro Cash amp; Carry Romania SRL Magazinul nr.2 Constanta a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui lucrator. Din primele informatii un sef departament, in varsta de 41…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN 6, in zona tunelului Bahna. Potrivit IPJ Mehedinti, in accident a fost implicat un singur autovehicul, o persoana fiind incarcerata. Circulatia este blocata pe ambele sensuri.Vom reveni ...

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 348 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 183, Agenția Locala Barlad – 41, Agenția Locala Huși – 124. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati la fata locului.Craterul a aparut pe strada Livio Andronico langa un santier de constructii. 'Trotuarul s-a scufundat circa 10 metri, inghitind vehiculele parcate', au afirmat…

- Printr-un apel la 112 s-a anunțat, in urma cu puțin timp, ca un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței din Dej. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Din primele informații, o persoana a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Fostul jurnalist Nelu Barbu a fost numit consilier de stat și va fi purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila. Barbu Post-ul Targovișteanul Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident de munca a avut loc in aceasta dimineata in Dana 35 a Portului Constanta.Din primele informatii un barbat de 48 de ani a fost grav ranit, starea sa fiind critica. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judetean Constanta victima a fost diagnosticata cu traumatism cranio facial si toracic si a…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit pe DN56A, in localitatea mehedinteana Starmina. Pompierii au descarcerat cele doua dintre victime, care au fost predate echipajelor SMURD si SAJ pentru acordarea ...

- Un tanar de 22 de ani, angajat al societatii Rondocarton Targoviste, a ajuns in stare grava al Spitalul Judeteande Urgenta din Targoviste, in urma unui accident de munca ce a avut loc, luni.

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat la Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele provocate…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Madalina Pușcalau a nascut. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a anunțat pe o rețea de socializare ca a devenit mamica. Madalina Puscalau Dobrovolschi, fosta jurnalista care a renunțat la pupitrul știrilor pentru tribuna prezidentiala, a devenit mamica. Purtatoarea de cuvant a președintelui…

- Pompierii mehedinteni au intervenit, in primele doua saptamani din anul 2018, pentru stingerea a 18 incendii. Cele mai multe dintre interventii, mai precis 14, au fost la locuinte cuprinse de flacari. Spre exemplu, in ziua de 16 ianuarie, doua echipaje ...

- Pirelli va oferi șase tipuri de pneuri pentru noul model Urus de la Lamborghini. Gama de pneuri acopera dimensiunile intre 21 și 23 inch, fiind special create de Pirelli pentru a sublinia cel mai bine diferitele funcționalitați și experiențe de condus oferite de primul super SUV Lamborghini. Pentru…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, anunța ca partidul sau este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala pentru realizarea acestui obiectiv este foarte complicata. A doua posibilitate pentru…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in urma cu putin timp in Drobeta Turnu Severin, la intersectia strazilor Stefan Odobleja si George Cosbuc. La fata locului, intervine Detasamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin.

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru Agerpres, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- Un accident grav a avut loc pe DN13, in jurul orei 17.30. Un autoturism, in care se aflau cinci persoane, a iesit in decor, in Padurea Bogații. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, cpt. Cipiran Sfreja, a precizat ca, din nefericire, un barbat de 32 de ani,…

- O conducta de gaze a fost fisurata in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Coșoveni din județul Dolj, circulația fiind deviata pe o ruta ocolitoare. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, doua masini au ajuns in șanț, pe DN 6, la intrarea in localitatea Coșoveni dinspre Carcea, dupa ce unul…

- O bubuitura puternica s-a auzit in aceasta dupa-amiaza in zona combinatului siderurgic galatean. De fapt, sursa era la Electrocentrale (CET) Galati, societate aflata pe platforma combinatului. Masini de pompieri si ambulante dar si masina pentru victime multiple au ajuns imediat la Electrocentrale.…

- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…