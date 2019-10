Accident grav de muncă. Mal de pământ, prăbușit peste un bărbat Sambata, in jurul orei 13,30, in urma unui apel la 112, trei echipaje de pompieri, medici si politisti au intervenit de urgenta pentru salvarea unei persoane surprinse de un mal de pamant care s-a surpat pe timpul unor lucrari de excavatie la o gospodarie particulara de pe str. Teilor din municipiul Resita, scrie Agerpres.



Muncitorul era acoperit de pamant pana la brau, dar constient si cooperant. Interventia a fost dificila din cauza faptului ca unul dintre membrele inferioare ale acestuia era prins sub o conducta de scurgere, a spatiului ingust de actionare, dar mai ales din cauza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

