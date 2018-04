Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani, angajat al unei firme producatoare de prefabricate din beton, a murit, marti, in localitatea Dumbravita, din judetul Timis, dupa ce o grinda de noua tone a cazut peste el, politistii si inspectorii ITM deschizand o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.897 locuri de munca, in data de 3 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.657; Prahova…

- Un accident de munca a avut loc în jurul prânzului pe șantierul de extindere a Sibiu Shopping City, la fața locului intervenind un echipaj SMURD și o Ambulanța, informeaza turnulsfatului.ro

- Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, muncitorii, de 40 si, respectiv 45 de ani, lucrau la extinderea mall-ului, aflat la iesirea din Sibiu catre Bra;ov, cand o schela s-a prabusit peste ei, lovindu-i la picioare. Barbatii au fost dusi de urgenta la spital. Medicii…

- Accident de munca la Combinatul de Celuloza si Hartie din Turnu-Severin. Un barbat de 53 de ani din Mehedinti, care efectua lucrari la o canalizare, a coborat intr-un canal adanc de aproape trei metri si a fost surprins de un mal de pamant care s-a prabusit peste el.

- "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care unul de cautare-salvare, cu o autospeciala de descarcerare grea, o ambulanta SMURD si doua ASAS. La sosirea echipajelor, victima era acoperita de pamant pana la brau si se afla in stare de inconstienta", a declarat…

- Purtatorul de cuvant al ISU Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat ca barbatul in varsta de 53 de ani a fost scos la suprafata, iar in prezent se fac manevre de resuscitare. "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care un echipaj de cautare salvare, cu o…

- Tanarul de 28 de ani este sarb și este angajat ca șofer al unei companii din Serbia. In 22 martie, in jurul orei 10, el și-a abandonat autotrenul intr-o benzinarie din Dumbravița și a disparut. Tanarul are 1.60-1.70 inalțime, aproximativ 50 de kilograme, ochi caprui și fața ovala.…

- Un cetatean sloven este judecat la Alba Iulia pentru ucidere din culpa si nerespectarea obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca. Judecatoria Alba Iulia a pronuntat, dupa aproape 4 ani, prima decizie in acest dosar.

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- O femeie din Brasov, care a suferit un cumplit accident de munca, nu poate primi pensie de invaliditate. Chiar daca nu-si poate folosi o mana, comisia care i-a analizat dosarul a stabilit ca si-a pierdut doar 40 la suta din capacitatea de munca.

- Aproape 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in Capitala și in județele Prahova, Arad, Sibiu și Timiș, in timp ce in Caraș-Severin, Bacau, Botoșani, Mehedinți, Suceava, Giurgiu și Vrancea sunt cele mai puține locuri de munca libere, potrivit Agenției Naționale…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din Urișor, a decedat sambata seara in timp ce incerca sa-si repare autoutilitara in curtea casei. Conform primelor informații, barbatul a incercat sa isi repare autoutilitara, in curte, insa se pare ca nu a asigurat-o corespunzator, iar aceasta s-a prabusit peste el.…

- Un angajat al carierei de calcar Bistrita (comuna Costesti) a murit in urma unui accident de munca produs sambata dimineata, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Victima este un barbat de 54 de ani, din Costesti, care lucra ...

- Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat de 54 de ani, angajat la cariera, care lucra pe un utilaj. La un moment dat, barbatul ar fi coborat din utilaj pentru a verifica franele, la volan aflandu-se un coleg care din greseala a coborat bena utilajului.…

- Gospodinele din Timiș se vor intrece, sambata, intr-o expoziție gastronomica inedita, care va avea loc la Dumbravița, in cadrul unei noi etape a Festivalului ”Lada cu zestre”. Același festival pregatește și alte surprize, intru celebrarea Centenarului.

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Soferul unui TIR a ajuns la spital, joi seara, dupa ce autovehiculul pe care îl conducea a fost lovit de o autospeciala de deszapezire încarcata cu material antiderapant, care iesea dintr-o parcare a Districtului Drumuri Nationale Recas, situata

- Echipa de tenis de masa Politehnica Iasi s-a calificat dramatic din nou in finalele Superligii Feminine unde va intalni vechea sa rivala, ACS Dumbravita. Prima mansa va avea loc la Iasi, pe 26 martie La sfarsitul saptamanii trecute, s-a disputat la Dumbravita (jud. Timis) cel de-al doilea turneu al…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- NEWS ALERT Barbat cazut de pe un bloc in constructie in Marasti Un muncitor a cazut de la etajul unui bloc aflat in constructie in cartierul Marasti din Cluj-Napoca. Pompierii clujeni au fost solicitați, luni dupa-amiaza, pentru a interveni în cazul unui muncitor cazut de la etajul 4 al…

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- ISU Maramures anunta ca in cursul zilei de joi, 15 februarie, in Baia Mare a avut loc un accident de munca. Mai exact, hainele unei persoane care muncea langa Crenguta s-au aprins pe el. ZiarMM The post Accident de munca in Baia Mare: Hainele unei persoane au luat foc appeared first on ZiarMM .

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Un miner din județul Gorj s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate. Ion Bostinaru, un miner de 40 de ani din comuna Farcasesti, Gorj, s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate, fiind gasit spanzurat de o grinda din gospodaria sa. Barbatul, care…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Un accident de munca a avut loc in aceasta dimineata in Dana 35 a Portului Constanta.Din primele informatii un barbat de 48 de ani a fost grav ranit, starea sa fiind critica. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judetean Constanta victima a fost diagnosticata cu traumatism cranio facial si toracic si a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca, vineri dimineața, pe DN 68A Faget-Deva, în comuna Coșevița, județul Timiș, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren.

- Un muncitor a fost strivit de o placa de beton, in zona Rahova. Barbatul efectua lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran, cand s-a produs accidentul de munca. La fața locului au acționat Detașamentul Special de Salvatori, echipaj SMURD de descarcerare si doua autospeciale. Barbatul a fost…

- Campionatul National de tenis de masa rezervat echipelor de juniori 3, care s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, i a adus echipei feminine a LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta medalia de aur. In grupa 1 4, formatia de pe litoral a inregistrat doua victorii 4 1 cu CSM Medias, 4 1 cu ACS Dumbravita…

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, trei persoane au cazut de la o inalțime de aproximativ 6 metri. Una dintre ele, un barbat de 38 de ani, care acuza dureri in zona toracica…

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite in urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD gasind o victima, un barbat de 31 de ani care a fost preluat și transportat la […]

- Aproximativ 300.500 de persoane au fost angajate, in 2017, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit ANOFM, judetul Suceava ocupa locul III, cu 18.350 de persoane incadrate, dupa București, cu 20.779 și Timiș, cu 20.150. Din totalul persoanelor angajate anul trecut,…

- Tanarul a fost transportat de urgenta la spital, iar starea lui este critica. Rudele incearca acum sa-si dea seama cum a fost posibil ca tanarul sa fie ranit. Reprezentantii ITM au declansat o ancheta si urmeaza sa stabileasca cine se face vinovat de incident. Citeste si Un mort si…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vitalie Zara, un militar de cariera care reprezenta misiunea OSCE in Ucraina a decedat ieri dimineața in urma unui accident rutier. Tragedia a avut loc in orașul Kramatorsk, in regiunea Donbas.

- Sibianul Victor Spirescu a murit intr-un accident de mașina care a avut loc in Newport Pagnell, un oraș la aproximativ 90 de km de Londra, scrie The Sun, care mai precizeaza ca venirea lui Victor Spirescu in Marea Britanie, in 2014, a fost o ”poveste de succes”. Dupa ridicarea restricțiilor…

- Un accident de munca s-a petrecut vineri dimineata la iesirea din Iasi catre Tomesti. Un muncitor a cazut de pe o grinda si s-a ranit destul de grav. Barbatul lucra pe un santier deschis dupa calea ferata. El a fost transportat de urgenta la spital de un echipaj de la Terapie Mobila Intensiva. Vom reveni…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…