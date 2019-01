Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost transportata la spital, joi dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe soseaua Antiaeriana din Bucuresti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Traficul a fost restrictionat in urma evenimentului rutier.

- O femeie de 64 de ani a murit, iar alte doua persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un alt automobil. Tragedia s-a produs in aceasta dimineata, in apropiere de satul Corlateni, raionul Rașcani.

- O familie din Lugoj a ajuns la spital in urma unui cumplit accident de circulatie produs sambata. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Cheveresul Mare si in urma evenimentului rutier a rezultat decesul unei tinere si ranirea a patru persoane. Conform politistilor, un barbat de 29 de ani a condus…

- Un grav accident de circultaie s-a produs sambata dimineata, in judetul Valcea, pe DN 67, la Bunesti. Este drumul care leaga Ramnicu Valcea de Targu Jiu. In urma coliziunii dintre un autoturism si un camion plin cu lemne, doua persoane au ramas incarcerate. Una a murit pe loc.

- O persoana a murit, miercuri seara, dupa ce o mașina și un autocamion s-au ciocnit, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea. Potrivit ISU Alba, in urma impactului o persoana a murit. „Detasamentul Alba Iulia intervine cu o Autospeciala o masina de descarcerare și o masina SMURD TIM. S-au deplasat 8 subofiteri.…

- O persoana și-a pierdut viața și alta a fost ranita grava dupa ce doua camioane, unul care transporta nisip si altul care transporta un utilaj, s-au ciocnit, miercuri, pe DN7, in judetul Arad. Traficul este complet blocat in zona localitatii Toc si va fi reluat in jurul orei 12.30.

- O persoana a murit și alte 32 au fost ranite dupa ce un autocar cu 72 de pasageri s-a rasturnat, in cursul dimineții, p DN5, in localitatea Tatarești, județul Hunedoara, potrivit IGSU.37 persoane au fost transportate in spațiile de cazare puse la dispoziție de autoritati. Cei doi șoferi…