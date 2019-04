Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, joi seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de o alta mașina condusa de o soferița. Accidentul a avut loc la intersecția DN2 E85 cu DC 111. Din primele verificari a reieșit ca autoturismul condus de o ramniceanca de 45 de ani pe DC 111, la patrunderea…

- Accident ina ceasat dupa amiaza pe pasajul peste calea ferata din Darste. O șoferița a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un alt autoturism. „Ambii conducatori auto primesc ingrijiri medicale la fata locului. Politistii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor…

- Rasturnare de situație in ACCIDENTUL care a ȘOCAT Maramuresul. Soferita care a provocat tragedia de la Jibou si-a recunoscut vinovatia. Vezi ce pedeapsa va primi! Sanda Ungur a ajuns la un acord cu procurorii care s-au ocupat de solutionarea acestui caz ca urmare a recunoasterii vinovatiei. In luna…

- O femeie de 67 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns intr-o intersectie din Braila fara sa se asigure si a acrosat cu masina pe care o conducea un autovehicul care se deplasa regulamentar.

- Accidentul de microbuz de pe Autostrada Transilvania, din judetul Cluj, in care cinci persoane au fost ranite, a fost transmis live pe facebook de șofer. Intr-o postare pe facebook se vede cum șoferul care a provocat accidentul de microbuz in ...

- Apar noi detalii in cazul lui Gabi Ripan, studenta ucisa in accidentul de la Cluj ce a fost provocat chiar de iubitul ei, un tanar de 19 ani, despre care s-a spus ca era drogat in momentul in care a avut loc tragedia.

- Ștefan Carja, șoferul care a provocat cumplitul accident din Cluj, in urma caruia Gabi Ripan și-a pierdut viața, se afla in stare grava la spital. Tanarul de numai 19 ani se zbate in spital, iar oamenii legii i-au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.