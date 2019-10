Accident grav, cu 6 români, în Hamburg, Germania Sase romani au fost grav raniti in urma unui accident rutier produs in Hamburg. Autoritatile spun ca accidentul s-a produs in timpul unei curse ilegale cu masini de lux, conform Antena3. Doua autoturisme s-ar fi intrecut pe o artera principala din Hamburg, iar in urma unor manevre periculoase, s-au ciocnit violent. In accident a fost The post Accident grav, cu 6 romani, in Hamburg, Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase romani au fost grav raniti, in urma unui accident rutier produs in Hamburg. Autoritatile spun ca accidentul s-a produs in timpul unei curse ilegale cu masini de lux, conform Antena3.Doua autoturisme s-ar fi intrecut pe o artera principala din Hamburg, iar in urma unor manevere periculoase…

- Medicii legisti care au facut expertizele in cazul Caracal au fost chemati luni la audieri la IGPR. Ei trebuie sa dea explicatii despre procedurile folosite in determinarea ADN-ului privind probele gasite in butoiul din curtea lui Gheroghe Dinca si cele descoperite in liziera, potrivit Antena 3. “Pe…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…

- Peste 1500 de turiști sunt blocați pe insula Samothraki, din nordul Greciei, dupa ce feriboturile care asigura transportul pe continent s-au stricat. Printre turiști sunt și citeva sute de romani. Este un haos general pe insula. Oamenii vor sa paraseasca insula și nu au cu ce. Mai grav este ca in…

- Ancheta de la Caracal a ajuns intr-un punct cheie. Intr-o padure din apropierea orasului Caracal, anchetatorii au descoperit mai multe oase despre care surse apropiate anchetei ar fi spus ca sunt de provenienta umana, anunta Antena 3. Este vorba de un loc indicat chiar de catre Dinca unde, a marturisit…

- Ies la iveala informatii terifiante despre o posibila retea de traficanti de carne vie din zona Caracalului. Un barbat a povestit pentru Antena 3 cum si-a pierdut fiica in urma cu 20 ani. Barbatul, care acum este stabilit in Austria, a pornit propria ancheta dupa dispariția fiicei lui, A aflat ca fusese…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. “E o eroare in zona poliției, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112”, a spus Fifor. Principalele declarații…