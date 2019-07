Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… In aceasta dimineata, in jurul orelor 03,00, in localitatea Tutova s-a produs un grav accident de circulatie, soldat cu 3 victime, printre care si un copil in varsta de 3 ani. Un autoturism scapat de sub control de un sofer in varsta de 65 de ani, s-a izbit violent de un cap de pod. [...]

- Detașamentul de Pompieri Barlad a intervenit, in aceasta dimineața, cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța, la un accident rutier produs in localitatea Tutova. Șoferul unui autoturism a lovit un cap de pod, dupa care s-a oprit intr-un gard. „La sosirea echipajelor de pompieri și a unei…

- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei masini. Evenimentul s-a produs pe Drumul European 581, in zona localitatii Badeana, judetul Vaslui, noteaza Mediafax. Potrivit ISU Vaslui, in accident au fost implicate trei autoturisme.

- Șapte persoane au fost ranite, dintre care trei grav, in urma unui accident produs, duminica, in județul Bacau, pe DN2, intre Sascut și Adjud. Șoferul unui TIR nu ar fi pastrat distanța regulamentara și a intrat intr-un autoturism oprit pe carosabil, informeaza Mediafax.Citește și: Cinci persoane…

- Din primele informatii, cel putin doua persoane au fost ranite. Coliziunea a avut loc intre un autoturism Ford Focus (cu numere de Vaslui) si un VW Polo. Ambele masini se indreptau spre Targu Frumos. Soferul din Ford a incercat sa intoarca masina, moment in care a fost izbit din lateral. El a fost preluat…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulație produs in noaptea de luni spre marți, la intrarea in Dej. In jurul orei 1.15, un șofer in varsta de 44 de ani domiciliat in Bistrița, care circula cu un autoturism marca Ford pe strada Baia Mare, a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a…

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 16, pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Microbuzul efectua o cursa ocazionala cu elevi de la școli din județul Bacau și circula spre Oradea. Este vorba despre caștigatorii fazei județene a Olimpiadei…

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 16, pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Microbuzul efectua o cursa ocazionala cu elevi de la o școala din Bacau și circula spre Oradea. Pe fondul oboselii, șoferul, in barbat in varsta de 51 de ani,…