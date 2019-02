Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 14 ani a fost ranit, luni, in localitatea Viile Sibiului, din județul Sibiu, dupa ce a fost acroșat pe trotuar de o mașina condusa cu spatele de un șofer baut și fara permis de conducere, potrivit mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Cristina Criveanu, a declarat…

- Vineri seara, I.P.J. Suceava a fost sesizat prin „S.N.U.A.U. 112” de un tanar de 19 ani, din comuna Vatra Moldoviței, despre faptul ca, a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe raza comunei, iar celalalt conducator auto este in stare de ebrietate și plecat de la fața locului.…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin la un accident rutier care a avut loc in localitatea Ramicu Valcea, la intersecția Gib Mihaescu, cu B- ul Tineretului intre doua autoturisme. Victima este un un copil de 2 ani. Revenim cu ...

- Un accident grav a avut loc miercuri seara in localitatea Lupeni de langa Petroșani. Un tanar in varsta de 31 de ani din Bumbești Jiu a pierdut controlul mașinii și a ajuns pe contrasens unde a lovit o alta mașina. In urma impactului au fost inregistrare patru victime. „ In data de 02.01.2019, ora 20:32,…

- In urma unui accident de circulatie produs miercuri, dupa orele pranzului, pe DN 7 / E 81, in judetul Valcea, pe Valea Oltului, trei persoane au ramas captive printre fiarele contorsionate ale masinilor. Evenimentul care s-a soldat cu patru victime, printre care un copil, s-a produs ca urmare a coliziunii…

- In urma unui accident de circulatie produs miercuri, dupa orele pranzului pe DN 7 / E 81, in judetul Valcea, pe Valea Oltului, trei persoane au ramas captive printre fiarele contorsionate ale masinilor. Evenimentul care s-a soldat cu patru victime printre care un copil, s-a produs ca urmare a coliziunii…

- In a doua zi de Craciun, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 35 de ani, din Tritenii de Sus, judetul Cluj, pe care il cerceteaza pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe,…