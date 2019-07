Accident grav. Bărbat scos din stop cardiac. Intervine elicopterul SMURD Un grav accident de circulație intre doua autovehicule a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Lechinta din județul Bistrița Nasaud. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat imediat la fața locului unde au gasit un barbat in varsta de 40 de ani in stop cardiorespirator. Medicii au inceput imediat protocolul de resuscitare și a fost alocat in sprijin echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Dupa cateva zeci de minute medicii au reușit resuscitarea victimei. Aceștia au facut eforturi sustinute pentru stabilizare in vederea pregatirii transportului acesteia pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

