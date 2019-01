Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caraș-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, șoferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, conform Mediafax.Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras Severin, pe DN6 Caransebes ndash; Baile Herculane, la kilometrul 446 localitatea Bughin pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers,…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a lovit cu masina doi copaci de pe marginea drumului.

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, miercuri, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Potrivit politistilor sibieni, semiremorca unui TIR a derapat pe Drumul National 1, in zona Hula Bradului, din cauza…

- Accident feroviar grav in apropiere de Barcelona! Cel puțin o persoana și-a pierdut viața și mai multe au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de capitala Cataloniei, in urma unei alunecari de teren. La bordul trenului se aflau aproximativ 150 de pasageri, care calatoreau pe ruta Manresa…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni dimineata, în urma unui accident rutier în care a fost implicat si un microbuz în care se aflau zece pasageri, eveniment petrecut pe drumul judetean DJ 546, între Slatina si Brebeni.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15, la kilometrul 89 500 de metri, intre localitatile Peris si Petelea, judetul Mures, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un micribuz de transport persoane.Cauza producerii a fost…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica.