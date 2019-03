Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un accident a avut loc, luni seara, pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare, aflata langa Timisoara. In accident au fost implicate un TIR si un microbuz, care s-au rasturnat in afara partii…

- Soferul unui microbuz a murit luni seara dupa impactul cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe raza localitatii timisene Remetea Mare iar o femeie din microbuz a fost transportata la spital, conform Agerpres.roIn accident au fost implicate trei persoane, cei doi soferi si o femeie din microbuz. La locul…

- Traficul feroviar este blocat, vineri dimineața, intre stațiile Birda- Voiteni, judetul Timiș, unde un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost gasit mort.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in judetul Timis, circulatia feroviara este oprita pe sectia SF…

- Traficul feroviar este blocat, miercuri dimineața, pe Sectia de Cale Ferata 201, in zona localitatii Arcesti, judetul Olt, unde un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost gasit mort, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Sectia de Cale…

- Un autoturism a acroșat o autoutilitara, miercuri dimineața, la kilometrul 474, pe autostrada A1, in zona localitații Topolovațu Mare, pe sensul de mers dinspre Lugoj spre Timișoara. In urma impactului, autoturismul a ajuns pe banda de urgența și a fost cuprins de flacari. Șoferul a reușit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 7, in localitatea Vetel, din cauza unui accident in care au fost implicate mai multe autovehicule. Evenimentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Deva, fiind implicate…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara. "Un barbat de 31 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Lovrin spre Timisoara, iar la un…