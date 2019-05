Stiri pe aceeasi tema

- In accident, au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism. Accidentul s-a produs la ora 02:00 și la spital au ajuns 16 persoane. In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule, microbuzul s-a rasturnat pe o parte. La fata locului au venit mai multe echipaje…

- Un accident de circulatie s-a produs marti seara, in jurul orei 18, pe drumul judetean 100B din comuna Potigrafu. Un autoturism ce se deplasa din directia Balta Doamnei catre DN1 s-a rasturnat pe un teren viran, o persoana fiind ranita grav. Alte trei persoane aflate in autoturism au fost…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind infracțiunile de parasirea locului accidentului și vatamare corporala din culpa, ca urmare a unui eveniment rutier produs pe o strada din Zalau. La data de 12 mai a.c., ora 12.57, o femeie de 70 de ani, din municipiul…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, in localitatea Greaca, cand un autoturism a intrat in coliziune cu o remorca de tractor. Patru oameni au fost raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale. „Un barbat din localitatea Greaca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 41 pe raza localitatii,…

- Politistii de la Inspectoratul Judetean de Politie Constanta s au deplasat la un imobil din zona Summerland din Mamaia Nord, unde in cursul zilei de vineri, 10 mai 2019, intr un apartament din zona Summerland a fost descoperit corpul neinsufletit a unei femei.Corpul femeii de 80 de ani a fost descoperit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighet – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere…

- PRINS…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Opel Astra Caravan, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Cehia. Astfel, in ziua de 02 aprilie, in jurul orei 08:00,…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 71 de ani, a fost gasit vineri, in locuința sa de pe strada Postavarului. Apelul la 112 a fost facut de catre o ruda, ingrijorata ca omul nu raspundea la telefon de mai mult timp. La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și unul de la ISU Brașov.…