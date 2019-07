Stiri pe aceeasi tema

Alaturi de secretarul de stat dr. Raed Arafat și alți oficiali, ministrul Pintea va participa la Ziua Naționala a Ambulanței, care, in premiera, se va susține cu reprezentanți din toate celelalte județe la Oradea. In fiecare an, la 28 iulie, se marcheaza Ziua Ambulanței din Romania și, reprezentanți…

La fața locului s-au deplasat un echipaj cu o autospeciala si un altul cu paramedici, de la Beius, echipajul de descarcerare grea de la Detasamentul 1 Oradea si un echipaj medical de la Serviciul Județean de Anbulanța Bihor. Conform dr. Dacian Juca, de la UPU Smurd, in urma impactului…

Un autoturism Ford Fiesta, care circula dinspre Tudor Vladimirescu, a intrat in coliziune cu un autovehicul Skoda ce circula pe bulevardul Decebal, dinspre piața spre Emanuel. Potrivit primelor informații, cele doua autoturisme au intrat in coliziune dupa ce una dintre șoferițe ar fi trecut…

Potrivit polițiștilor, un barbat, in varsta de 72 de ani, din Tileagd, care conducea un autoturism pe direcția Husasau de Criș – Ineu, nu a respectat semnificația indicatorului rutier „Cedeaza trecerea", a efectuat un viraj inspre stanga și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus…

In urma incidentului, echipajul de pe Ambulanța și pacientul au suferit leziuni ușoare, acesta din urma fiind preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Județean din Oradea. FOTO: Info Trafic jud. Bihor

Potrivit primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate un autoturism BMW și o autospeciala care transporta lemne. Traficul este blocat in urma accidentului. Știre in curs de actualizare…

Apelul la 112 a fost dat la ora 5:54, iar la fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Alesd, cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si un echipaj de descarcerare, o ambulanta de tip B2, echipajul de Terapie Intensiva Mobila SMURD si doua echipaje medicale de la Ambulanta Bihor.…

Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara – Lugoj. pe sensul de mers spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Autoturismul a fost prins sub autotren, iar in urma impactului, zona motorului a fost cuprinsa de flacari. Focul a fost lichidat cu stingatoarele de ceilalți șoferi aflați…