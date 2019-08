Accidentul s-a produs pe DN7, pe raza localitații Proieni.

Din primele informații, conducatorul autoturismului inmatriculat in Anglia in timp ce se deplasa pe sensul de mers Sibiu-Valcea, ar fi efectuat manevra neregulamentara de depașire intrand in coliziunea frontala cu un autotren ce circula din sensul opus.

In urma evenimentului, a rezultat vatamarea corporala grava a unei femei, in varsta de 25 de ani, pasager in autoturism și vatamarea corporala ușoara a unui barbat, conducator auto. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare.

Sensul de mers spre…