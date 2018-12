Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevii din sudul Serbiei, taindu-l in doua și provocand moartea a cinci persoane, transmite poliția locala citata de BBC News. Zeci de persoane au fost raniți și doi adolescenți sunt in stare foarte grava dupa accidentul produs vineri dupa-amiaza, langa…

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite duminica intr-o explozie produsa intr-un restaurant din orasul Sapporo, din nordul Japoniei, relateaza Reuters.Una dintre persoanele ranite se afla in stare grava.Cauza exploziei nu este deocamdata cunoscuta.

- Cel putin 9 persoane au murit si 47 au fost ranite joi intr-un accident in care a fost implicat un tren de mare viteza, la Ankara, potrivit unui nou bilant anuntat de ministrul turc al transporturilor, informeaza AFP si Reuters. Un bilant precedent anunta sapte morti in urma accidentului. Accidentul…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul ... The post ATAC ARMAT la Strasbourg, in apropierea Targului de Craciun: Cel putin trei morti si numerosi raniti/ Macron l-a trimis in oras pe…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Potrivit sursei, explozia a survenit la poarta principala a unui seminar religios din Orakzai, una dintre cele sapte regiuni tribale muntoase pakistaneze din apropiere de granita cu Afganistanul. Echipe de salvare si forte de securitate s-au deplasat de urgenta la locul deflagratiei, iar persoanele…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate in stare grava la spitalul din Craiova, in urma accidentului produs joi, din localitatea Varvoru de Jos, mașina in care se aflau lovind un copac, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Dolj, doua dintre persoanele implicate in accidentul din…

- Cinci persoane au murit si alte 15 au fost ranite in urma unei scurgeri de monoxid de carbon de la o centrala electrica din provincia Gansu din China, conform agentiei Xinhua, scrie Reuters.Scurgerea a avut loc la ora locala 11:20 intr-o centrala electrica a firmei Junchuan, in timp ce muncitorii…