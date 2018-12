Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o femeie a aparut in fata unui Rapid, provocand un accident feroviar, luni seara toate trenurile care circulau pe relatia Sibiu - Craiova si Caracal - Sibiu au inregistrat intarzieri de cel putin 40 de minute fiecare.

- UPDATE: Potrivit politistilor de la IPJ Dolj, un barbat de 59 de ani, din Craiova, care a ieșit cu o masina de pe aleea unui bloc, nu a acordat prioritate unui autoturism care circula pe Bulevardul Dacia și era condus de ...

- Cel mai așteptat film al anului, Moromeții 2, va avea doua proiecții de gala, in prezența echipei – Tudor Giurgiu și Dan Aștilean – pe 17 noiembrie, la Casa de cultura a sindicatelor, de la 17:00, respectiv 19:30. Biletele mai pot fi cumparate de la Casa de cultura. Pelicula Moromeții 2 va ajunge pe…

- DN14, la ieșire din municipiul Sibiu, un șofer de 66 de ani, in timp ce conducea un microbuz-transport marfa catre Mediaș, vireaza stanga, fara sa se asigure și intra in coliziune cu un autoturism. Read More...

- UPDATE: Femeie lovita de masina nu a raspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii i-au declarat decesul. Aceasta avea 44 de ani. Masina, marca Ford Fiesta, era condusa de o soferita de 26 de ani, din Craiova. Pe numele acesteia a fost ...