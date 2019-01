Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise in urma unui accident feroviar produs miercuri in Danemarca, pe un pod, au anuntat reprezentantii politiei locale, citati de Reuters. Podul care leaga insulele Zealand si Funen a fost inchis dupa incident, iar oamenii sunt evacuati.

- Un accident rutier soldat cu decesul unei femei si ranirea a trei persoane, intre care un bebelus de trei luni, s-a produs, duminica, la intrarea in localitatea Fulga dinspre Mizil, pe drumul judetean DJ 100C, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de dispeceratul ISU Prahova.Conform sursei…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters. Vasip...

- Cel putin 17 oameni au murit si peste 120 au fost raniti dupa deraierea unui tren in estul Taiwanului, informeaza duminica agentiile dpa, EFE si Reuters. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciAdministratia Cailor Ferate Taiwaneze a anuntat intr-un comunicat citat de dpa…

- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Cei unsprezece indivizi se aflau in masina in apropierea…

- Accident teribil in aceasta dimineața, la Lugoj! Patru oameni au murit dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita de un tren. Din pacate cei patru oameni care se aflau in mașina, trei femei și un barbat, nu au mai avut nicio șansa. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decat sa […] The post…