- Cel putin o persoana a murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune, vineri dupa-amiaza, in apropierea orasului spaniol Barcelona, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Doua trenuri regionale s-au lovit frontal, vineri dupa-amiaza, intre localitatile…

- O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite intr-un accident feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale vineri la circa cincizeci de kilometri de Barcelona, in nord-estul Spaniei, au...

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune, vineri dupa-amiaza, in apropierea orasului spaniol Barcelona, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, potrivit Mediafax.Doua trenuri regionale s-au lovit frontal, vineri dupa-amiaza,…

- O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite intr-un accident feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale vineri la circa cincizeci de kilometri de Barcelona, in nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta, citate de AFP preluata de Agerpres. ''Accident feroviar…

- MAE anunța ca nu sunt cetațeni romani raniți in accidentul feroviar din Spania."Consulatul General al Romaniei la Barcelona urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul feroviar produs la data de 20 noiembrie 2018, pe ruta care asigura legatura intre orașele spaniole Terrassa și…

- Un tren de pasageri a deraiat, marti, in apropiere de Barcelona. Incidentul s-a soldat cu moartea unei persoane si ranirea altor 44. Incidentul a fost efectul unei alunecari de teren care s-a produs intre orasele Terrassa si Manresa, la scurt timp dupa ora 6:00, a declarat o purtatoare de cuvant a companiei…

- Accident feroviar grav in apropiere de Barcelona! Cel puțin o persoana și-a pierdut viața și mai multe au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de capitala Cataloniei, in urma unei alunecari de teren. La bordul trenului se aflau aproximativ 150 de pasageri, care calatoreau pe ruta Manresa…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti a deraiat in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale cazute in ultimele zile, relateaza cotidianul La Vanguardia.