Stiri pe aceeasi tema

- Un tren regio a lovit, miercuri, un tir incarcat cu cereale, la o trecere la nivel cu calea ferata, intre localitațile Teremia și Comloșu Mare, din județul Timiș. Șoferul camionului a fost ranit și locomotiva a deraiat, citeaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Joi, la ora 17.05, la serviciul 112 a fost facuta o solicitare de intervenție la un accident feroviar. Accidentul s-a produs la trecerea de cale ferata de pe DN59C, intre localitațile Comlosu Mare si Teremia Mare. In eveniment au fost implicate 1 tren Regio si 1 autotren care transporta cereale. La…

- Un autoturism a fost lovit, marti dupa-amiaza, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Jucu, judetul Cluj, de trenul Regio 4110 Cluj-Napoca - Sighetu Marmatiei. Soferul a ramas incarcerat, un stalp de inalta tensiune fiind rupt si cazut peste masina, iar pompierii intervin pentru a-l descarcera…

- Zeci de trenuri de calatori si de marfa trec, zi de zi peste, un viaduc afectat de un accident feroviar, in judetul Hunedoara! Oamenii se tem ca tragedia produsa in urma cu doi ani, cand un marfar al unei companii private s-a rasturnat, iar cei doi mecanici si-au pierdut viata, ar putea sa se repete.

- In aceasta seara, in jurul orei 22.30, la Plopeni a avut loc un accident feroviar soldat cu decesul unui om: un barbat a fost acrosat mortal de un tren personal, care circula pe ruta Bucuresti-Slanic. Accidentul a avut loc la circa 500 metri de statia Plopeni. Traficul feroviar nu a fost afectat, trenul…

- Tanarul decedat in accidentul feroviar de la Fersig a lasat in urma lacrimi și suferința.foto Mii de prieteni iși exprima durerea in cuvinte și lacrimi Danuț Ionuț era un tanar cu multe speranțe , abia implinise 20 de ani. Absolvent a Colegiului Economic din Baia Mare, in prezent student la Universitatea…

- Furtuna puternica din aceasta noapte a blocat traficul feroviar in județul Caraș-Severin, fiind afectați sute de pasageri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Caraș-Severin a informat ca trenurile nu mai pot circula intre Slatina Timiș și Armeniș pentru ca arborii cazuți au rupt firele de contact.…

- S-au aflat noi detalii despre accidentul feroviar grav care a avut loc, marti noapte, in localitatea Ciurea din Iasi. Doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita grav dupa ce au fost lovite de tren.