- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- Un tren care transporta mai politicieni amernicani la o reuniune a Partidului Republican s-a ciocnit cu o camioneta de gunoi care trecea calea ferata.In tren o persoana a fost ranita, iar in camioneta, șoferul a fost ucis, iar alți doi oameni raniți, scrie Realitatea.net.

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit pe DN56A, in localitatea mehedinteana Starmina. Pompierii au descarcerat cele doua dintre victime, care au fost predate echipajelor SMURD si SAJ pentru acordarea ...

- Doua persoane a caror mașina a fost lovita de un tren de marfa in orașul Ovidiu au scapat cu viața datorita mecanicului care a vazut la timp autoturismul și a franat. Doar mașina a fost avariata.

- „La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Constructorilor, din Turda. Dupa accident, acesta a fugit de la fața locului,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe Centura de Vest, in sensul giratoriu din zona Strejnic. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, trei persoane aflate in masini fiind asistate medical la fata locului. Din pricina coliziunii,…

- Politia de Frontiera Romana da asigurari ca va furniza securitate nu numai pentru 20 de milioane de cetateni romani dar si pentru 500 de milioane de cetateni ai Uniunii Europene. In data de 07 decembrie 2011 a intrat in vigoare Legea 280 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane;…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala.Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand spitalizarea.…

- Un accident mortal s-a produs luni seara intre localitațile Miercurea Ciuc și Vlahița, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt vehicul. O femei a murit și alte cinci persoane au fost ranite in urma coliziunii.

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Cinci persoane au fost ranite, marti seara, la Slobozia, intr-un accident rutier provocat de un sofer care nu a respectat regulile de circulatie. Conform politistilor, incidentul s-a petrecut pe 2 ianuarie, la ora 19.00

- Un accident feroviar a avut loc langa Viena. Doua trenuri au intrat in coliziune, iar 17 calatori au fost raniti. Doua vagoane s-au rasturnat in urma impactului. Doua elicoptere si mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.

- Accidentul s-a produs in jurul orelor 18.00 (17.00 GMT), in apropierea garii din Kritzendorf, la circa 20 de kilometri nord-vest de Viena."Doua trenuri s-au ciocnit din motive necunoscute si doua vagoane s-au rasturnat de pe sine. Au fost transportati la spital 12 raniti, dintre carte patru…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit vineri seara in apropiere de Viena, accident in urma caruia doua vagoane au deraiat, 12 persoane fiind ranite, dintre care patru in stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP.Accidentul s-a produs in jurul orelor 18.00 (17.00 GMT), in…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Accidentul s-a produs la ora locala 18.00 (ora 19.00, ora Romaniei), la statia Kritzendorf. Vagoanele au deraiat, iar doua dintre ele s-au rasturnat. Numerosi pasageri au fost prinsi intre fiarele contorsionate. Purtatorul de cuvant al pompierilor, Franz Resperger, vorbit despre 17 raniți,…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. REVENIM CU DETALII E.S.

- Accident extrem de grav, produs marti seara, in judetul Bihor. In total sunt 12 victime, dintre care doua decedate, traficul in zona fiind blocat timp de mai multe ore. Potrivit capitanului Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana, evenimentul rutier…

- Un tren de pasageri a deraiat in apropiere de orașul american Seattle, iar vagoanele au ajuns pe autostrada I-5, blocand circulația.Circulația in zona a fost complet blocata. Potrivit poliției locale, in tren erau 70 de pasageri.

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident cumplit produs la Stauceani, pe drumul care leaga Botosani de Stefanesti. Din primele informatii, soferul unui Ford Focus,...

- Un accident de circulatie teribil s-a produs pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitata la fata locului, scrie Digi24. Cpt. Ciprian Sfreja a precizat ca, din nefericire, a fost declarat decesul celei…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe Centura municipiului Buzau, scrie News.ro. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza ca soferul masinii, un autoturism marca Opel, inmatriculat in Galati, a vrut sa intoarca si nu…

- Accident feroviar foarte grav, vineri dimineața, la Roșiești, în județul Vaslui. Sunt cel puțin trei victime în stare grava dupa ce trenul a lovit în plin o mașina Golf - o femeie a fost vazuta de martori ca fiind cazuta pe linia ferata.

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. Autoritațile au activat Planul roșu de acțiune. De asemenea,…

- Cel putin 50 de persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Dusseldorf, anunta Politia germana, citata de BBC. Accidentul a avut loc in orasul Meerbusch, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. Departamentul de pompieri din Meerbusch a anuntat…

- Soferul avea viteza. Trei tineri sunt raniți. Poliția, Ambulanța și SMURD actioneaza la fața locului. Vom reveni. Post-ul ULTIMA ORA! Accident pe Colonel Buzoianu | AUDI intrat in stalp, trei victime apare prima data in Reporter Buzoian .

- 35 de conducatori auto sancționați pentru nerespectarea regimului legal de viteza In cursul zilei de ieri, 28 noiembrie a.c., polițiștii rutieri au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor rutiere de catre conducatorii auto, in valoare de aproximativ 12 700 de lei.…

- Accident grav in judetul Maramures, in localitatea Vadul Izei. Un autobuz cu aproximativ 50 de persoane si un camion s-au ciocnit luni dupa-amiaza. La nivelul județului Maramureș s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție, anunta ISU.Potrivit informatiilor Romania TV, mai bine de 13 pasageri…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravița in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au pierdut viața toți cei trei pasageri din autoturism. "Un autoturism s-a izbit frontal de un tir, în urma impactului cei trei…

- Un tren urban a intrat în coliziune cu un altul care stationa în apropierea unei gari din vestul statului Singapore, în urma incidentului fiind ranite 25 de persoane, unele victime suferind rani moderate. Din cele zece persoane transportate la Spitalul Ng Teng Fong, doua…

- Un accident grav s-a petrecut in dimineata zilei de luni,, pe drumul national ce leaga Constanta de Tulcea, in zona localitatii Tariverde. Un barbat a murit si alte sase persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit.

- Un accident de circulatie in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs duminica seara, in jurul orei 20, pe raza comunei Gura Vitioarei, sat Faget. Potrivit IJP Prahova, una dintre masini apartinea unei firme de taxi, iar in urma impactului celor doua autoturisme, 3 persoane au fost…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Tariverde din judetul Constanta. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite, luni dimineața, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu o mașina pe DN22. Potrivit Serviciului de Ambulanta Constanta, un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism pe DN22, in localitatea…