- Organizatia nonguvernamentala ce desfasoara actiuni de salvare de migranti Proactiva Open Arms a afirmat luni ca statul spaniol ii impiedica nava Open Arms sa iasa pe mare pentru a salva migranti din Mediterana, informeaza AFP."Din nou (suntem) blocati in port. Capitania Barcelonei (care depinde…

- Fundașul de 22 de ani, Lucas Hernandez, va continua la Atletico Madrid, cel puțin pana in vara anului 2019, relateaza News.ro.Gruparea din capitala Spaniei a cazut la un acord cu Bayern Munchen, potrivit caruia bavarezii au acceptat sa nu achite inca din aceasta iarna clauza de reziliere a…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, in localitatea valceana Bujoreni. In impact au fost implicate doua autoturisme. O femeie acuza dureri la gat, iar o fetita de 1 an si 3 luni are un hematon ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate, scrie digi24.ro.

- Accident feroviar grav in apropiere de Barcelona! Cel puțin o persoana și-a pierdut viața și mai multe au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de capitala Cataloniei, in urma unei alunecari de teren. La bordul trenului se aflau aproximativ 150 de pasageri, care calatoreau pe ruta Manresa…

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind în stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat în coliziune frontala joi dupa-amiaza în centrul Germaniei.