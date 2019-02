Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite intr-un accident feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale vineri la circa cincizeci de kilometri de Barcelona, in nord-estul Spaniei, au...

- Cele doua trenuri au intrat in coliziune frontala. Un bilant preliminar indica patru morti si peste 300 de raniti, dar operatiunile de salvare sunt in curs. Incidentul s-a petrecut la statia Mountain View, iar din pozele postate de martori pe retelele de socializare se poate observa ca cel…

- Cel puțin patru persoane au murit și alte 43 au fost ranite joi, dupa ce doua garnituri s-au ciocnit intr-o gara din capitala Turciei, Ankara, au anunțat autoritațile locale, potrivit www.aa.com.tr. Echipele de salvare se afla la fața locului și ...

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte peste 40 au fost ranite joi, dupa ce doua trenuri de mare viteza s-au ciocnit intr-o gara din capitala Turciei, Ankara, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Accident feroviar grav in apropiere de Barcelona! Cel puțin o persoana și-a pierdut viața și mai multe au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de capitala Cataloniei, in urma unei alunecari de teren. La bordul trenului se aflau aproximativ 150 de pasageri, care calatoreau pe ruta Manresa…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti a deraiat in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale cazute in ultimele zile, relateaza cotidianul La Vanguardia.

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat in coliziune frontala joi dupa-amiaza in centrul Germaniei, informeaza site-ul BR24.de.