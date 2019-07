Accident feroviar in Pakistan. 11 morti si peste 60 de raniti In cursul zilei de azi, un tragic accident feroviar a avut loc in Pakistan.In urma coliziunii dintre doua trenuri, unul de pasageri si altul de marfa, unsprezece persoane au murit si peste 60 au fost ranite, a anuntat politia pakistaneza, potrivit Reuters.Zeci de pasageri au fost prinsi sub fiarele contorsionate ale vagoanelor de tren implicate in accident. Echipele de salvare au intervenit si au taiat fiarele, eliberand persoanele ranite.Cauza accidentului este in cercetare.Vestea evenimentului ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

