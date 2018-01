Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale. Ultimul vagon al unui tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa, &i...

- Cel putin 38 de persoane au murit, dupa ce doi sinucigasi cu bomba s-au detonat intr-o piata aglomerata din centrul Baghdadului, potrivit oficialilor irakieni, scrie The Guardian. Atacurile au avut loc...

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala.Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Un accident feroviar a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, pe raza localitîții clujene Jucu.Un autoturism a fost lovit în plin de catre un tren, iar șoferul a fost ranit.”In jurul orelor 15.00 un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Jucu, 1 victima.…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Trei accidente au avut loc, in mai putin de 24 de ore, in Mehedinti. Primul s-a produs aseara pe DN 6, in urma caruia doi oameni au ajuns la spital, cu rani usoare, din fericire. In cel de-al doilea, doi oameni, sot si sotie, au murit, dupa un impact violent cu un autotren, iar in aceasta dupa-amiaza,…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat in sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborasera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl arheologic Chacchoben.…

- Trenul de pasageri care a deraiat, ieri, in statul Washington (nord-vestul SUA) mergea cu o viteza de 80 de mile pe ora (128 km/h) pe o portiune unde limita de viteza era de 30 de mile pe ora (48 km/h)

- Un grav accident feroviar a avut loc in urma cu putin timp in Statele Unite. Un tren a deraiat, iar cateva dintre vagoanele au cazut de pe un pod, peste o autostrada aglomerata, relateaza Digi 24.Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada…

- Grav accident feroviar in gara Roșiești din județul Vaslui. Un tren a lovit un autoturism, la intrarea in gara. Doua persoane sunt incarcerate, iar una dintre acestea va fi transportata cu un elicopter la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. O a treia persoana a fost transportata la Spitalul Județean…

- Un grav accident feroviar s-a petrecut, cu putin timp în urma, în sudul Frantei, lânga Perpignan. Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 7 au fost ranite, dupa ce un tren a izbit din plin un autobuz scolar.

- Cel putin 15 ofiteri au fost ucisi joi intr-un atac intreprins asupra Academiei de Politie din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat in politist, au anuntat oficiali...

- Cel puțin doi oameni au murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit într-o zona rezidențiala a orașului american San Diego, a anunțat postul de televiziune Fox 5.

- Un microbuz cu 20 de calatori s-a rasturnat duminica dimineata, pe DN 15, intre Borsec si Tulghes, judetul Harghita. Doua persoane au murit, iar alte 7 sunt ranite, dintre care 2 au ramas...

- Cel puțin șase persoane au fost ucise duminica intr-un atentat sinucigaș ce a vizat o adunare de sprijin fața de președintele afgan Ashraf Ghani la Jalalabad, in est, a indicat purtatorul de cuvant al poliției provinciale din Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, pentru AFP. ''Un kamikaze…

- Vasul transporta doi marinari și 20 de pasageri atunci cand o ciocnire s-a produs in apele de langa Incheon, la vest de Seul, a precizat un oficial al garzii de coasta, intr-o intalnire cu presa.Doi oameni sunt inca dați disparuți și o operațiune de cautare și salvare, implicand 5 elicoptere…

- Doua persoane au decedat și alte doua au fost ranite joi seara, in urma unei coliziuni frontale intre un autoturism și un TIR pe DN 79 Arad-Oradea, in apropiere de localitatea Șimand. Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvânt al ISUJ Arad, maior George…

- Catalina Ponor (30 de ani) a participat in weekendul trecut la ultimul concurs din cariera. Romanca a luat startul la Abierto Mexicano de Gimnasia’’, desfașurat la Ciudad de Mexico (Mexic) și a caștigat trei medalii.

- Guvernul egiptean a declarat vineri trei zile de doliu, dupa un atac la o moschee din peninsula Sinai care s-a soldat cu 184 de morți, transmit agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. Atacatorii au provocat o explozie iar apoi au deschis focul asupra credincioșilor adunați la…

- Potrivit Mena, care citeaza surse oficiale, alte aproximativ 120 de persoane au fost ranite in acest atac care a vizat credinciosi in timpul marii rugaciuni saptamanale la Moscheea al-Rawdah, in localitatea Bir al-Abd, situata la aproximativ 45 de kilometri de capitala provinciei Sinaiul de Nord El-Arish.…

- Un accident a avut loc, miercuri seara, pe cale ferata, langa stațiunile Neptun și Eforie. Doi barbați au fost loviți de tren. Cei doi barbații au fost loviți la un interval de o ora fiecare, iar distanța a fost de 25 de kilometrii distanța unul de celalalt. Polițiștii au gasit asupra primului…

- A fost asasinat un oficial implicat in scandalul privind drepturile de televizare pentru meciurile de la Campionatul Mondial, dupa ce saptamana trecuta un alt inculpat s-a sinucis. Este vorba de Adolfo Lagos, vicepresedintele grupului media Televisa, care a fost impuscat mortal in Ciudad de Mexico.…

- Maroc: Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in satul Sidi Boulalam din provincia Essaouira, aflata in sudul Marocului. Oamenii s-au calcat in picioare in timpul busculadei.

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona . La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura, informeaza news.ro. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures,…

- Cel putin 33 de persoane si-au pierdut viata, iar alte aproximativ 30 au fost ranite, în urma unui accident feroviar care s-a produs în sudul Republicii Democrate Congo, relateaza postul radio Okapi, potrivit BBC. Postul radio a transmis ca trenul a luat foc dupa ce a deraiat într-o…

- Trei persoane au murit, una e grav ranita, joi la pranz, pe DN 6, intre localitațile Slatina Timiș și Ilova. Tragedia s-a intamplat din vina unui barbat de 65 de ani, care a condus neatent și s-a izbit cu mașina de o alta.

- Accident grav in București, in zona Baicului, in Sectorul 2! Doua mașini s-au tamponat, iar mașinile au fost cuprinse de flacari. Conform unor informații, doua persoane sunt moarte.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 7 noiembrie" on Storify] [View…

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a obtinut al patrulea titlu mondial in Formula 1, desi a ocupat numai locul 9 la Marele Premiu al Mexicului, a XVIII-a etapa, antepenultima, a sezonului. Cursa de la Ciudad de Mexico a fost castigata de olandezul Max Verstappen de la Red Bull, urmat…

- Esteban Ocon si Sergio Perez, ultimul un sportiv foarte iubit in Mexic, sunt colegi din acest an, insa rivalitatea lor este acerba. Force India are un sezon de exceptie, fiind cea mai buna echipa dupa cele trei mari team-uri care se lupta la victorie etapa de etapa, Mercedes, Ferrari si Red Bull.…