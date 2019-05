Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite, unele fiind în stare grava, dupa ce un tren de pasageri a lovit un camion, la o trecere la nivel cu calea ferata din Germania, informeaza site-ul de știri T-Online.de. Accidentul a avut loc miercuri în apropierea localitații Rendsburg, în…

- Zeci de persoane au fost ranite intr-un carambol produs, duminica, pe o autostrada din Germania din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Peste 50 de mașini au fost implicate in carambolul produs dupa ce o ploaie puternica a facut ca asfaltul autostrazii sa fie acoperit complet de grindina, iar șoferii…

- Un sofer a intrat cu masina in trecatori intr o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi 39; 39;un act intentionat 39; 39;, au anuntat autoritatile, relateaza CNN, citeaza Agerpres.Incidentul s a produs marti seara in Sunnyvale. Politia a fost chemata…

- Cel putin doi cetateni romani sunt in stare grava dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunta autoritatile germane, citate de site-ul de stiri HNA.de potrivit mediafax. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea…

- UPDATE ora 13:00 – Un nou-nascut a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galati, unde este intubat, dupa ce a fost scos din toaleta unei case din localitatea Baleni. Mama copilului se afla și ea la spital. Femeia, de 33 ani, are 11 copii, dintre care noua sunt in grija Directiei Generale pentru…

- Un barbat a deschis focul in trafiuc miercuri dupa-amiaza, la Seattle. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite. Atacatorul a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, iar ulterior a provocat o tamponare, in momentul in care a incercat sa fuga intr-o masina furata, potrivit…

- UPDATE: Cel puțin trei persoane au murit și alte noua au fost ranite in urma atacului din Olanda, a precizat Jan van Zanen, primarul din Utrecht. Gokmen Tanis, un barbat de 37 de ani, de nationalitate turca, este cautat de politia olandeza, fiind considerat principalul suspect. Poliția din Utrecht a…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce. Numarul mortilor ar putea creste deoarece sunt persoane ranite in stare grava, a mai spus ministrul macedonian,…